⛽ Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: BP, Opet, Shell, Petrol Ofisi...21-22 Haziran 1.64 TL ZAMLI benzin-motorin-LPG listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...

Dün Brent petrolü varil fiyatı 85,84 dolara kadar yükselmiş, günü ise 85,07 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün ise saat 09.31 itibarıyla Brent petrolü varil fiyatı, kapanışa göre %0,11 artışla 85,16 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 80,55 dolardan işlem gördü.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler, özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırında tırmanan gerilim, piyasalarda endişe yaratıyor. Bu gelişmeler arzda kesinti riski yaratarak fiyatları yukarı çekiyor.

Bununla birlikte, ABD ve Çin gibi büyük tüketicilerdeki talep endişeleri, fiyatların yükselişini sınırlıyor. Brent petrolü için teknik olarak 85,64 ile 86,58 dolar arasının direnç, 84,7 ile 83,76 dolar arasının ise destek bölgesi olarak takip edileceği belirtiliyor.