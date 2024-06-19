Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak? En Düşük Emekli Maaşı Kaç Para Olacak? SSK-BAĞKUR-EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA

Beklentiler, Temmuz zammı sonrasında en düşük emekli maaşlarının 12-13 bin TL bandına yükseltilmesi yönünde. Bağ-Kur ve SSK düzenlemeleriyle, yeni emekli aylıklarının 10.178 TL'den 12.804 TL'ye, 2000 öncesi 11.367 TL olan maaşların ise 14.300 TL'ye çıkması öngörülüyor. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte bu rakamların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği merakla bekleniyor.

Bakan Işıkhan'dan Açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik maaşlarının artışı konusunda AK Parti Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtladı. Emekli maaşlarına yapılacak olan yüzde 25'lik artışın yanı sıra, dönemsel olarak uygulanan refah payı artışlarının boyutu merak konusu olmaya devam ediyor. Işıkhan, ekstra refah payı verilip verilmeyeceğine dair sorulara "Her şey için çok erken, Temmuz ayını bekleyelim." şeklinde cevap verdi.

Emeklilere Refah Payı Artışı Mümkün mü? Geçmiş dönemlerde altı aylık enflasyon oranlarına ek olarak uygulanan refah payı artışları, şimdilerde daha sıkı bir mali politikanın gölgesinde kalıyor. Bakan Işıkhan, emeklilik refah payında temkinli bir artış olacağını belirtse de, emeklilere yönelik kısmi bir artışın gerekliliğine inandığını ifade etti. Son kararın devlet tarafından verileceğini de ekledi.

Memur Emeklilerine Toplu Sözleşme Engeli Öte yandan, memur emeklileri bekledikleri maaş zammını tam olarak alamayacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zamların 5 puan altında kalacak olan memur emeklileri, toplu sözleşme zamlarından kaynaklanan bu farklılık nedeniyle daha düşük bir artış alacak. Geçtiğimiz dönemlerde, memur emeklileri diğer emeklilik gruplarına göre daha fazla zam almışken, bu dönemde ise emeklilik maaşları arasında bir denge sağlanması bekleniyor.