SSK-BAĞKUR-EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak? En Düşük Emekli Maaşı Kaç Para Olacak?

Türk Lirası (TL) cinsinden belirtilen kök maaşlara %25,39 zam ve %4 ek ödeme uygulanarak hesaplanan yeni maaş miktarlarını ve banka hesaplarına yatacak tutarları listelemektedir. Aşağıda, maaş aralıkları, zam sonrası maaşlar, ek ödeme miktarları, toplam maaşlar ve hesaba yatacak tutarlar sıralı bir şekilde verilmiştir:
11.250 TL - 13.000 TL Aralığı:
11.250 TL kök maaş, %25,39 zam ile 14.106 TL'ye, %4 ek ödeme ile 14.671 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 14.671 TL'dir.
13.000 TL kök maaş, %25,39 zam ile 16.301 TL'ye, %4 ek ödeme ile 16.953 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 16.953 TL'dir.
13.250 TL - 17.000 TL Aralığı:
13.250 TL kök maaş, %25,39 zam ile 16.614 TL'ye, %4 ek ödeme ile 17.279 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 17.279 TL'dir.
17.000 TL kök maaş, %25,39 zam ile 21.316 TL'ye, %4 ek ödeme ile 22.169 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 22.169 TL'dir.
17.250 TL - 19.000 TL Aralığı:
17.250 TL kök maaş, %25,39 zam ile 21.630 TL'ye, %4 ek ödeme ile 22.495 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 22.495 TL'dir.
19.000 TL kök maaş, %25,39 zam ile 23.824 TL'ye, %4 ek ödeme ile 24.777 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 24.777 TL'dir.
19.250 TL - 21.000 TL Aralığı:
19.250 TL kök maaş, %25,39 zam ile 24.138 TL'ye, %4 ek ödeme ile 25.103 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 25.103 TL'dir.
21.000 TL kök maaş, %25,39 zam ile 26.332 TL'ye, %4 ek ödeme ile 27.385 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 27.385 TL'dir.