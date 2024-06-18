Kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2024 yılı ilave tediye ödeme tarihleri! Resmi Gazete’de duyuruldu

Kamu işçileri için merakla beklenen 2024 yılı ilave tediye ödeme takvimi netleşti. Yıl boyunca yapılacak ek ödemelerin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İşçilere verilecek ilave tediye ödemeleri, farklı sektörlerde ve çalışma koşullarına göre belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.
İLK TEDİYELER HAZİRAN AYINDA ÖDENDİ
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödendi.
İKİNCİ TAKSİT ARALIK AYINDA
Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.