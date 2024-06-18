Aman yanarsınız! Plakası bu şekilde olan herkese 32.000 TL para ve 2 5 yıl arası hapis cezası!

Trafikte bulunan her aracın plakası olması zorunludur. Ayrıca, plakaların resmi olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Trafikteyken sahte plaka kullanımı ağır para cezaları ile cezalandırılır. Önceki yıl 20.032 TL olan trafik cezası, bu yıl için 32.171 TL'ye yükseltildi.