Aman yanarsınız! Plakası bu şekilde olan herkese 32.000 TL para ve 2 5 yıl arası hapis cezası!

Bu cezaların katlanarak artmasını önlemek için, trafik cezalarınızı düzenli olarak e-Devlet üzerinden kontrol etmeniz tavsiye edilir. Bu kontrol, cezalarınızın takibini kolaylaştırır ve olası yüksek maliyetlerden kaçınmanıza yardımcı olur.
Bu cezaların katlanarak artmasını önlemek için, trafik cezalarınızı düzenli olarak e-Devlet üzerinden kontrol etmeniz tavsiye edilir. Bu kontrol, cezalarınızın takibini kolaylaştırır ve olası yüksek maliyetlerden kaçınmanıza yardımcı olur.
İşte güncel trafik cezalarından bazı önemli örnekler:
Alkollü Araç Kullanımı (ilk yakalanma): 6.439 TL
Plakasız Araç Kullanımı: 10.917 TL
Çakar veya Siren Kullanımı: 6.439 TL
Drift Atma: 32.233 TL
Engelli Park Yerine Park Etme: 1.380 TL
Ehliyetsiz Araç Kullanımı: 12.977 TL
Emniyet Kemeri Takmama: 690 TL
Emniyet Şeridi İhlali: 6.439 TL
Hız Limitini %10-30 Oranında Aşma: 1.506 TL
Kırmızı Işıkta Geçme: 1.506 TL
Muayenesiz Araç Kullanımı: 1.506 TL
Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanımı: 1.506 TL
Trafikte bulunan her aracın plakası olması zorunludur. Ayrıca, plakaların resmi olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Trafikteyken sahte plaka kullanımı ağır para cezaları ile cezalandırılır. Önceki yıl 20.032 TL olan trafik cezası, bu yıl için 32.171 TL'ye yükseltildi.
Trafik cezanız varsa, erken ödeme indirimi fırsatından yararlanabilirsiniz. Trafik cezası tebliğ edildiği tarihten itibaren ilk 15 gün içinde ödeme yapılırsa, cezalarda yüzde 25 indirim uygulanır. 15 günü aşan ve ödenmeyen cezalar normal tutarında kalırken, bir ayı aşan ve ödenmeyen cezalar için ek faiz uygulanır.