5 yıllık avantajla emeklilik prim sayısı 7.200’e düşecek! Güzel haber geldi! 2000-2017 arası...

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), küçük esnaflar için önemli bir düzenleme yaparak erken emeklilik şartlarını kolaylaştırıyor. Yeni planlanan düzenlemeyle birlikte, özellikle kuaförler, berberler, mahalle bakkalları ve ayakkabı tamircileri gibi küçük işletme sahipleri, emeklilik için gereken prim gün sayısını 9,000'den 7,200'ye indirebilecekler.
Erken Emeklilikte Gündemdeki Reformlar
1. Esnafa 5 Yıl Erken Emeklilik: Küçük esnaf için önemli bir adım atılıyor. Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 1 milyon esnaf için Bağ-Kur prim gün sayısı düşürülüyor. Şu an 9,000 gün olan prim şartı 7,200 güne indiriliyor. Bu düzenlemeyle esnaflar, 1,800 gün daha az prim ödeyerek 5 yıl erken emekli olabilecekler.
2. EYT'li Esnaflara Kolaylık: 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaflar ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnaflar için prim gün şartı 7,200'ye indiriliyor. Bu düzenlemeyle EYT'li esnaflar 7,200 günü tamamladıklarında emekli olabilecekler.