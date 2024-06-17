Mini EYT paketi listesi çıktı! Kademeli emeklilik bekleyene 2160-3600-1800-4680 gün primle şans vuracak! 2008 sonrası...

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Türkiye'de emeklilik sistemi, çeşitli avantajlar ve özel durumlar ile esneklik sağlıyor. EYT yasası ile birlikte, milyonlarca insan erken emeklilik imkanına kavuştu. Ancak, sürdürülebilir bir emeklilik sistemi için daha fazla çalışana ihtiyaç var. Yasaların sunduğu imkanlar sayesinde, birçok kişi daha az primle veya daha erken yaşta emekli olabiliyor.

Çocuklar Avantaj Sağlıyor: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanılabiliyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne, üç çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Tek şart, çocukların sigorta başlangıcından önce doğmuş olması.