Kurban derisinden 15 milyar TL

Türk deri sektörü, Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanlardan doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle elde edilecek derilerin sektöre kazandırılmasını amaçlıyor. Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, "Bayramda elde edilen deriler, Türkiye ekonomisine yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlıyor. Ham derinin işlenip ayakkabı, çanta, ceket gibi katma değerli hale getirilmesiyle bu rakam 15 milyar liralara çıkıyor" dedi. Sektörün deri ihtiyacına değinen Uyguner, "Bu sene, 11 milyon büyükbaş derisi ve yaklaşık 50 milyon adet de küçükbaş hayvan derisine ihtiyaç duyuyoruz" ifadesini kullandı. Kurban Bayramı'nın sektör için çok önemli olduğunu aktaran Uyguner, şunları söyledi: "Her Kurban Bayramı'nda ortalama 900 bin adet büyükbaş ve 2 milyon 700 bin adet küçükbaş hayvan kesilmekte. Bu sene de ortalamalara yakın bir seyir bekleniyor. Türkiye'de her yıl hayvan kesiminin yaklaşık yüzde 30'u Kurban Bayramı'nda gerçekleşiyor."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN