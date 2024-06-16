Ticaret Bakanlığı uyardı: Tatil cepleri yakmasın

Yazla birlikte vatandaşlar tatil planları yapmaya başlarken, Ticaret Bakanlığı da özellikle devre mülk ya da devre tatil satın almak isteyenleri uyardı. Buna göre devre tatil alacak vatandaşların yapılan tanıtımların etkisinde kalmadan, mutlaka satıcı firmalar hakkında gerekli araştırmayı yapması gerekiyor.

Tüketicinin imzalanan sözleşmelerden hiçbir gerekçe göstermeden ve cayma bedeli ve benzeri isimler altında hiçbir cezai şart ödemeden 14 gün içinde cayma hakkı bulunuyor. Uyarılarda şunlar belirtildi: Sözleşmede yıllık aidat tutarının miktarı ile bu tutarın artış oranı, cayma hakkı, kullanım dönemi, teslim tarihi ve ortak alanların kullanımına ilişkin hususların açık olarak belirtilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

SÖZLEŞMEYİ OKUYUN

Sözleşme tarihi tüketici tarafından kendi el yazısıyla atılmalı ve mutlaka sözleşmenin bir örneği alınmalıdır. İndirim olduğu gerekçesiyle sözleşmeye geriye dönük tarih atma teklifi kesinlikle kabul edilmemelidir. Bu tür uygulamalar, tüketicilerin cayma hakkını ortadan kaldırmaya yönelik olabilmektedir.

Ayrıca, ön ödemeli devre tatil sözleşmelerin devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyeceği unutulmamalıdır. Devre tatil hakkından faydalanılmayacağının 90 gün önce sağlayıcıya bildirildiği takdirde, yıllık aidat veya benzeri isim altında bedel ödenmemektedir.