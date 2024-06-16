SSK BAĞKUR’lu emekliye kombo jest! Duyuru sabah 07.25 sularında geldi, 10.000 TL üstü maaş alan herkes...

Garanti BBVA ve ING: Bu bankalar da maaşa göre 6.250 ila 15.000 lira arasında değişen promosyonlar sunarkz. ING, 3 adet otomatik fatura talimatı verenlere 600 lira, toplamda 3.000 lira bonus sunuyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank: Her iki devlet bankası da emeklilere maaş kategorilerine göre 5.000 ila 12.000 lira arası promosyon öneriyor.

Yapı Kredi: Maaşa göre 6.250 ila 15.000 lira arası promosyon sunuyor. Yapı Kredi ayrıca, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımı için ek ödüller de sağlıyor.

EMEKLİLER İÇİN AVANTAJLI DÖNEM Emekliler, maaş promosyonları ve ek teklifler sayesinde daha avantajlı bir mali döneme adım atıyor. Bankaların rekabeti, emekliler için daha fazla fırsat anlamına geliyor.