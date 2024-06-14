SPK’dan 2 halka arz duyurusu: 2024 Haziran ayı HALKA ARZ TAKVİMİ! Armada, Akfen, Enda, Mopaş, Ahes, Özata, Golda...

Çan2 Termik AŞ Bedelsiz Sermaye Artırımı Detayları:

Öte yandan SPK Çan2 Termik AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Çan2 Termik A.Ş. yüzde 646,17566 bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştu.

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