SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SPK'dan 2 halka arz duyurusu: 2024 Haziran ayı HALKA ARZ TAKVİMİ! Armada, Akfen, Enda, Mopaş, Ahes, Özata, Golda...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bugün yaptığı açıklamada Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ ile Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurularını onayladığını duyurdu. Ayrıca, Çan2 Termik AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu da kabul edildi. İşte Haziran ayı halka arz takvimi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 19:29 Güncelleme 14 Haziran 2024, 19:36
SPK’dan 2 halka arz duyurusu: 2024 Haziran ayı HALKA ARZ TAKVİMİ! Armada, Akfen, Enda, Mopaş, Ahes, Özata, Golda...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ, Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ ile Çan2 Termik AŞ'nin halka arz başvuruları onaylandı. Bu gelişmeyle birlikte, Haziran ayı içinde yatırımcılar yeni fırsatlarla karşı karşıya kalacak.

TASLAK HALKA ARZ LİSTESİ

Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.
Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.
Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ Halka Arzı Detayları:

Seğmen Kardeşler Gıda 30.00 liradan halka arz olacak. T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.

Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ Halka Arzı Detayları:

Firmanın hisse fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi. Toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak.

Çan2 Termik AŞ Bedelsiz Sermaye Artırımı Detayları:

Öte yandan SPK Çan2 Termik AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Çan2 Termik A.Ş. yüzde 646,17566 bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştu.

UYARI

Bu haberde yer alan halka arzlarla ilgili bilgiler, ortaya çıkan söylentiler ve mevcut bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Ancak bu bilgilerin kesin ve nihai olduğu garanti edilemez. Halka arz süreçleri, yasal düzenlemeler, şirket stratejileri ve diğer faktörler doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Halka arzlarla ilgili en güncel ve kesin bilgileri almak için lütfen SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve ilgili şirketlerin resmi duyurularını yakından takip edin. Herhangi bir yatırım kararı öncesinde detaylı araştırma yapmanız ve profesyonel danışmanlardan destek almanız önemle tavsiye edilir.

Kademeli emeklilik kıstası: Torba yasada 2000 sonrası SGKlılar için düzenleme var mı? 58-60 yaş şartı kaldırılacak mı?Kademeli emeklilik kıstası: Torba yasada 2000 sonrası SGKlılar için düzenleme var mı? 58-60 yaş şartı kaldırılacak mı?
Kademeli emeklilik kıstası: Torba yasada 2000 sonrası SGK'lılar için düzenleme var mı? 58-60 yaş şartı kaldırılacak mı?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı! Acılı aile A Haber’e konuştu: Adalet yerini bulacak | İade süreci nasıl olacak?
Başkan Erdoğan’ın İtalya seferi! Meloni karşıladı Gazze diplomasisi başladı
İHH
EURO 2024’te heyecan başlıyor! İşte Almanya - İskoçya maçının muhtemel 11’leri
Dijital piyasalara yeni düzenleme! Kanunda değişiklik geliyor: Rekabet ihlaline geçit verilmeyecek!
G7’de ev sahibi Meloni’nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron’la soğuk rüzgarlar
Türk Telekom
Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...
G7’de menü Michelin yıldızlı şeften! Borgo Egnazia’da kalede akşam yemeği: Başkan Erdoğan’a ne ikram edilecek?
Ankara’da yine aynı manzara: Dolu ve yağış sonrası sokaklar göle döndü
Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’da! Dünyaya seslenecek
Kaş Adliyesi’ndeki tuvalet kavgasının görüntüleri ortaya çıktı!
Beşiktaş neden yabancı hoca seçti? Giovanni van Bronckhorst’tan Ryan Kent sözleri
İstanbul’da bayram yoğunluğu: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti
Memduh Paşa Yalısı’ndaki 130 milyon liralık soygunda 6 aylık plan! Bulgaristan’dan araç getirdiler kasaları matkaplarla deldiler
SON DAKİKA