Kademeli emeklilik kıstası: Torba yasada 2000 sonrası SGK’lılar için düzenleme var mı? 58-60 yaş şartı kaldırılacak mı?

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Erken emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşın gündeminde kademeli emeklilik konusu yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için kademeli emeklilik beklentisi giderek artıyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi, çalışanların emeklilik yaşını beklemek yerine, belirli şartları yerine getirdiklerinde daha erken emeklilik avantajlarından faydalanmalarına olanak sağlıyor.

Kademeli Emeklilik Gündemde mi? EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olurken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar yararlanamadı. Bu kesim, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini, 58-60 yaş şartının kaldırılmasını talep ediyor.