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Kademeli emeklilik kıstası: Torba yasada 2000 sonrası SGK'lılar için düzenleme var mı? 58-60 yaş şartı kaldırılacak mı?

Son yıllarda emeklilik reformları Türkiye gündeminde geniş yer tutuyor. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olarak işe başlayanlar, emeklilik düzenlemelerinde yapılacak olası değişikliklere odaklanmış durumda. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber, kademeli emeklilik beklentisi de artmış durumda. Bu bağlamda, TBMM'den gelecek haberler büyük bir merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 13:56 Güncelleme 14 Haziran 2024, 13:56
Kademeli emeklilik kıstası: Torba yasada 2000 sonrası SGK’lılar için düzenleme var mı? 58-60 yaş şartı kaldırılacak mı?

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Erken emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşın gündeminde kademeli emeklilik konusu yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için kademeli emeklilik beklentisi giderek artıyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi, çalışanların emeklilik yaşını beklemek yerine, belirli şartları yerine getirdiklerinde daha erken emeklilik avantajlarından faydalanmalarına olanak sağlıyor.

Kademeli Emeklilik Gündemde mi?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olurken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar yararlanamadı. Bu kesim, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini, 58-60 yaş şartının kaldırılmasını talep ediyor.

Kademeli Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemin şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir.

Örneğin, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan çalışanlar, tam emeklilik yaşını beklemek yerine kısmi emeklilikten faydalanabilirler. Bu da çalışanlara daha esnek bir emeklilik planı sunmaktadır.

Resmi Çalışmalar ve Beklentiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına dair iddiaları yanıtlayarak, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" demiştir.

Bu açıklama, kısa vadede kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmayacağına işaret etmektedir.

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