Cebine cüzdanına bakmayan kalmasın! 50 TL deyip geçen bin pişman! 700 katına sattı

Hatalı basım 100 TL. Sağ üst kısımda bir sıfır eksik gözüküyor.
Yine yakın bir tarihte bir benzin istasyonu çalışanı, müşterisinden aldığı 100 TL'de bir sıfırın eksik olduğunu fark etti.
İlk başta paranın sahte olduğunu düşünen çalışan gerçeği öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu tür hatalı basımlar, internette oldukça yüksek fiyatlara satılabiliyor.
Hatalı basım banknotların tedavülden kalkan paralar gibi yüksek koleksiyoner değerine sahip olabileceği iddia ediliyor.
Hatalı basım 200 TL...
Özellikle nadir hatalar içeren banknotlar oldukça yüksek teklifler alabiliyor. Vatandaşlar bu tür hatalı paraları belirlediklerinde genellikle çeşitli platformlarda yüksek fiyatlara satışa çıkarıyor.