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Cebine cüzdanına bakmayan kalmasın! 50 TL deyip geçen bin pişman! 700 katına sattı

Türkiye'de ve dünya genelinde son dönemlerde hatalı basım banknotlar büyük ilgi görüyor. Koleksiyonerler özellikle hatalı basım olarak piyasaya sürülen banknotlara yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi bazı banknotların piyasa değerinin çok üzerinde satılmasına yol açıyor. Örneğin yakın zaman önce bir vatandaş elindeki hatalı basım 50 TL'lik banknotu 35.000 TL'ye sattığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 12:18 Güncelleme 14 Haziran 2024, 12:18
Cebine cüzdanına bakmayan kalmasın! 50 TL deyip geçen bin pişman! 700 katına sattı

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Aynı kişi daha önce de eksik bir sıfır bulunan 200 TL'lik bir banknot elde etmiş ve bu banknot için 50.000 TL teklif alındığını belirtti. Hatalı basım banknotların, genellikle sağ üst köşede eksik bir sıfır gibi basım hataları içermesi koleksiyonerlerin dikkatini çekiyor.

CEBİNE CÜZDANINA BAKMAYAN KALMASIN!

Hatalı basım banknotların sıkça basında yer alması, vatandaşların da bu konuya olan ilgisini artırıyor.

Günlük hayatta kullanılan 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar arasında hatalı basımlar bulunabilir. Vatandaşların, bu banknotlara daha dikkatli bakmaları öneriliyor.

Hatalı basım 100 TL. Sağ üst kısımda bir sıfır eksik gözüküyor.Hatalı basım 100 TL. Sağ üst kısımda bir sıfır eksik gözüküyor.

Yine yakın bir tarihte bir benzin istasyonu çalışanı, müşterisinden aldığı 100 TL'de bir sıfırın eksik olduğunu fark etti.

İlk başta paranın sahte olduğunu düşünen çalışan gerçeği öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu tür hatalı basımlar, internette oldukça yüksek fiyatlara satılabiliyor.

Hatalı basım banknotların tedavülden kalkan paralar gibi yüksek koleksiyoner değerine sahip olabileceği iddia ediliyor.

Hatalı basım 200 TL...Hatalı basım 200 TL...

Özellikle nadir hatalar içeren banknotlar oldukça yüksek teklifler alabiliyor. Vatandaşlar bu tür hatalı paraları belirlediklerinde genellikle çeşitli platformlarda yüksek fiyatlara satışa çıkarıyor.

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