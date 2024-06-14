Cebine cüzdanına bakmayan kalmasın! 50 TL deyip geçen bin pişman! 700 katına sattı

Aynı kişi daha önce de eksik bir sıfır bulunan 200 TL'lik bir banknot elde etmiş ve bu banknot için 50.000 TL teklif alındığını belirtti. Hatalı basım banknotların, genellikle sağ üst köşede eksik bir sıfır gibi basım hataları içermesi koleksiyonerlerin dikkatini çekiyor.