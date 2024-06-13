SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

18 ile 55 yaş arasında vatandaşa 4.471 TL devlet desteği ödeniyor!

Türkiye’de sosyal yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda daha kapsayıcı bir nitelik kazanarak devlet politikası olarak benimsenmiş durumda. Bu politikanın son halkası olan İşe Yönlendirme Yardımı, hem iş arayan vatandaşlara hem de genel olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak dikkat çekici imkanlar sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 13:40 Güncelleme 13 Haziran 2024, 13:40
18 ile 55 yaş arasında vatandaşa 4.471 TL devlet desteği ödeniyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İşe Yönlendirme Yardımı, özellikle iş arayan ve çalışabilecek durumda olan vatandaşlara yönelik tasarlanmış bir sosyal destek programıdır. Bu program kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun kişilere, iş bulma sürecinde maddi destek sağlanıyor. Destekten yararlanabilmek için, kişilerin 18 ile 55 yaş arasında olmaları ve çalışmalarına engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

İşe Yönlendirme Süreci Nasıl İşliyor?

Programa dahil olan kişiler, Aile Bakanlığı tarafından önceden belirlenen kriterlere göre seçiliyor ve kişisel bilgileri İŞKUR'a iletiliyor. İŞKUR, bu bilgiler doğrultusunda uygun iş pozisyonlarını belirleyerek iş arayanlarla işverenler arasında bir köprü görevi görüyor.

İŞKUR tarafından ayarlanan iş görüşmelerine katılan bireyler, görüşme sonucunda işe alınsalar da alınmasalar da Aile Bakanlığı tarafından belirli bir maddi destek alıyorlar.

İŞKUR ve Aile Bakanlığı İşbirliği

Bu süreçte İŞKUR, iş arayan vatandaşların iş görüşmesine kadar olan süreçte aktif bir rol oynuyor. İş görüşmesi düzenleniyor ve bu görüşmeye katılan bireyler, işe alınma durumlarına bakılmaksızın devlet tarafından destekleniyor.

Bu sistem sayesinde, vatandaşların iş bulma şansları artırılırken, aynı zamanda ekonomik olarak da desteklenmeleri sağlanıyor.

2023 yılı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcıları için bir kez ödenen ve geçen yıl 2 bin 157 lira olan "İşe Başlama Yardımı"nın bu yıl 4 bin 471 lira olarak ödeneceğini açıklamıştı. Bu anlamda 2024 yılı için henüz bir açıklama gelmedi.

SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ YENİ GELİŞMELER TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İspanya İş Forumu’nda önemli açıklamalar
MSB’den haftalık ’Z’ raporu! ’Teröristan’ seçimlerine geçit yok: Tamamen iptal edin uyarısı | ABD’den F-16 alımında imzalar atıldı
İHH
LGS’de mahkemelik olan Fen Bilimleri sorusu! BİLSEM öğrencisi davacı... Ya cevap değişsin ya da iptal edilsin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 1 yılda 585 organize suç örgütü çökertildi
Başkan Erdoğan’dan İspanya çıkarması! Ana gündem Gazze... Eurofighter Typhoon ve TCG Anadolu 2 masada
Bu hamle olay çıkarır: Galatasaray’ın yıldızına Fenerbahçe kancası! Transfere olumlu bakıyor
Rus savaş gemileri ABD sınırında: Florida’ya sadece 145 km uzaklıkta! Beyaz Saray alarm durumuna geçmişti: Kremlin’den açık tehdit
Müge Anlı öfkesinden ağladı! Bir istismar olayı daha: Çocuğum öz abimden! Medine Keleş’in anlattıkları herkesi dehşete düşürdü
Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı
MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı| Ahmet Ersin Tumlucalı’nın ailesi de işin içinde çıktı! İhanetin bedeli: 300 bin euro
Başkan Erdoğan’ın CHP’ye ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Görüşmenin sonunda verilen dosyada neler vardı? Özgür Özel açıkladı
İspanya’da gündem Başkan Erdoğan! Pedro Sanchez ile görüşmesi dakika dakika takip ediliyor: Türkiye stratejik aktör
Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!
Joe Biden mı Donald Trump mı? The Economist’ten ABD başkanlık seçimi için ilk tahmin geldi: Gözler 27 Haziran’da
SON DAKİKA