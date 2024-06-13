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Kıyıda köşede 40-50 bin TL olan notere koşsun! KDV'siz devlet arsaları satışa girdi: Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Konya....

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Haziran ve Temmuz 2024 tarihleri arasında birçok ilde arsa ve arazi satış ihaleleri düzenleyecek. Satışa sunulan taşınmazlar için başlangıç bedelleri oldukça uygun seviyelerde belirlendi. İhaleler, ilgili tarihlerde belirtilen illerde yapılacak. İşte Milli Emlak tarafından paylaşılan ilanlar...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 20:03 Güncelleme 13 Haziran 2024, 20:03
Kıyıda köşede 40-50 bin TL olan notere koşsun! KDV’siz devlet arsaları satışa girdi: Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Konya....

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Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Haziran ve Temmuz 2024 tarihlerinde Konya, Tokat ve Kütahya'da uygun fiyatlarla arsa ve arazi satış ihaleleri düzenleyeceğini duyurdu. İşte satışa sunulacak taşınmazların detayları...

Kastamonu Şenpazar 21 bin TLKastamonu Şenpazar 21 bin TL


24 AY TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI

Milli Emlak tarafından satışa sunulan taşınmazlarda alıcılarına çeşitli avantajlar da sunuluyor.

Çorum Bayat 32 bin TLÇorum Bayat 32 bin TL

Bunlar arasında 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti hakkı ve isteyenlere 24 ay eşit taksitle ödeme kolaylığı gibi imkanlar bulunuyor.

Ankara Şereflikoçhisar 40 bin TLAnkara Şereflikoçhisar 40 bin TL

ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR SATILIK ARSA

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺40.000,00
Teminat Bedeli ₺12.000,00
Uygun Yüzölçümü 293,28 m²
İhale Tarihi 26/06/2024
İhale Saati 13:10
İhale Yeri Ankara
İletişim Adresi https://ankara.csb.gov.tr/
Telefon (312) 686 49 07

Ayvalık 111 bin TLAyvalık 111 bin TL

SATIŞ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Hazineye ait arazilerin satışı, ihale yöntemi ile gerçekleştiriliyor. İhaleye katılanlar arasından en yüksek teklifi veren alıcı, araziyi satın alma hakkı kazanıyor. Bu süreç, Milli Emlak'ın resmi internet sitesi üzerinden şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Site üzerinde, satışa sunulan her bir arazi için detaylı bilgiler, metrekare başına düşen fiyatlar ve ihaleye dair önemli detaylar yer alıyor.

Yatırımcılar, bu fırsatları değerlendirebilmek için Milli Emlak'ın ilanlarını düzenli olarak takip etmekte. Böylece, kendileri için uygun olan arazilere en doğru zamanda teklif verme imkanı bulabilmekteler.

Milli Emlaktan peynir ekmek gibi satılan ucuz arsa ilanları duyuruldu! 10,20,30 bin TLye tapuyu cebinize koyun!Milli Emlaktan peynir ekmek gibi satılan ucuz arsa ilanları duyuruldu! 10,20,30 bin TLye tapuyu cebinize koyun!
Milli Emlak'tan peynir ekmek gibi satılan ucuz arsa ilanları duyuruldu! 10,20,30 bin TL'ye tapuyu cebinize koyun!

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