Kıyıda köşede 40-50 bin TL olan notere koşsun! KDV’siz devlet arsaları satışa girdi: Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Konya....

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Haziran ve Temmuz 2024 tarihlerinde Konya, Tokat ve Kütahya'da uygun fiyatlarla arsa ve arazi satış ihaleleri düzenleyeceğini duyurdu. İşte satışa sunulacak taşınmazların detayları...
Kastamonu Şenpazar 21 bin TL
24 AY TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI
Milli Emlak tarafından satışa sunulan taşınmazlarda alıcılarına çeşitli avantajlar da sunuluyor.
Çorum Bayat 32 bin TL
Bunlar arasında 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti hakkı ve isteyenlere 24 ay eşit taksitle ödeme kolaylığı gibi imkanlar bulunuyor.
Ankara Şereflikoçhisar 40 bin TL
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR SATILIK ARSA
|Tahmin Edilen İhale Bedeli
|₺40.000,00
|Teminat Bedeli
|₺12.000,00
|Uygun Yüzölçümü
|293,28 m²
|İhale Tarihi
|26/06/2024
|İhale Saati
|13:10
|İhale Yeri
|Ankara
|İletişim Adresi
|https://ankara.csb.gov.tr/
|Telefon
|(312) 686 49 07