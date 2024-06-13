SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bayram öncesi duyuru yapıldı! QNB, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING ve 4 banka az önce açıkladı

Bayram öncesi Türkiye'deki önemli bankalar da kredi kampanyaları için harekete geçti. QNB, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING ve diğer büyük bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında önemli düzenlemelere gitti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 12:22 Güncelleme 14 Haziran 2024, 12:22
Bayram öncesi duyuru yapıldı! QNB, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING ve 4 banka az önce açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncellemeler yapma kararı aldı. Ekonomistler bankaların faiz indirimlerinin ekonomi üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

Bayram Kredileri ve Özel Teklifler: Banka Faiz Oranları

25.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

  • Garanti BBVA Bayram Kredisi:

    • Faiz Oranı: %3,89
    • Aylık Taksit: 1.521,94 TL
    • Toplam Ödeme: 54.933,59 TL

  • QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel:

    • Faiz Oranı: %3,94
    • Aylık Taksit: 1.534,61 TL
    • Toplam Ödeme: 55.389,71 TL

  • Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi:

    • Faiz Oranı: %4,02
    • Aylık Taksit: 1.554,98 TL
    • Toplam Ödeme: 56.123,03 TL

  • Enpara.com İhtiyaç Kredisi:

    • Faiz Oranı: %4,09
    • Aylık Taksit: 1.572,89 TL
    • Toplam Ödeme: 56.624,04 TL

  • CEPTETEB Hoş Geldin Kampanyası:

    • Faiz Oranı: %4,09
    • Aylık Taksit: 1.572,89 TL
    • Toplam Ödeme: 56.767,79 TL

  • İş Bankası İhtiyaç Kredisi:

    • Faiz Oranı: %4,15
    • Aylık Taksit: 1.588,31 TL
    • Toplam Ödeme: 57.322,91 TL

  • DenizBank İhtiyaç Kredisi:

    • Faiz Oranı: %4,84
    • Aylık Taksit: 1.769,74 TL
    • Toplam Ödeme: 63.854,39 TL

  • Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi:

    • Faiz Oranı: %5,49
    • Aylık Taksit: 1.947,01 TL
    • Toplam Ödeme: 70.236,11 TL

Bu bilgiler ışığında, müşteriler bankaların sunduğu çeşitli kredi seçeneklerini değerlendirirken, piyasa koşullarının da etkilerini göz önünde bulundurmalıdır.

Bankalardan İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

İhtiyaç kredisi, bireylerin çeşitli gereksinimlerini karşılamak için bankalardan aldıkları kısa vadeli finansal destektir. Bankalardan ihtiyaç kredisi almak için izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

İhtiyaç kredisi, ev eşyası, tatil, eğitim, sağlık gibi bireysel harcamaların finansmanı için bankalardan alınan ve genellikle 36 aya kadar vadelerle geri ödenen bir kredi türüdür. Faiz oranları ve kredi koşulları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.

Kredi Çekmek İçin Gereken Şartlar

Bankalardan ihtiyaç kredisi almak için bazı temel şartlar bulunmaktadır:

Düzenli Gelir: Bankalar, kredi verecekleri kişinin düzenli bir gelirinin olmasını beklerler. Çalışanlar için maaş bordrosu, serbest meslek sahipleri için vergi levhası gibi belgeler istenebilir.

Kredi Notu: Kredi notu, bankaların size kredi verirken en çok dikkat ettikleri kriterlerden biridir. Yüksek kredi notu, kredi alma şansınızı artırır.

Yaş: Genellikle 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bazı bankalar üst yaş sınırı da koyabilir.

Belgeler: Nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi veya fatura, gelir belgesi gibi belgeler istenebilir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapmak için şu adımlar izlenir:

Bankaların Araştırılması: Faiz oranları, dosya masrafları, sigorta bedelleri gibi detaylar bankalar arasında değişiklik gösterir. Bu nedenle farklı bankaların teklifleri araştırılmalıdır.

Başvuru Yapılması: Bankaların şubelerine giderek, internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden başvuru yapılabilir.

Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Bankanın istediği belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.

Başvurunun İncelenmesi: Banka, başvuruyu değerlendirdikten sonra size olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapar. Olumlu dönüşte kredi tutarı ve vadesi belirlenir.

Kredi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Faiz Oranları: Düşük faiz oranları tercih edilmelidir. Ancak düşük faiz her zaman en iyi seçenek değildir; toplam geri ödeme miktarı da dikkate alınmalıdır.

Ek Masraflar: Kredi kullanımı sırasında dosya masrafı, sigorta gibi ek maliyetler çıkabilir. Bu masraflar da hesaplanarak toplam maliyet değerlendirilmelidir.

Geri Ödeme Planı: Gelir durumunuza uygun bir geri ödeme planı oluşturmalısınız. Aylık taksitlerin bütçenizi zorlamaması önemlidir.

Sözleşme Koşulları: Kredi sözleşmesini detaylı şekilde okuyarak, herhangi bir gizli maliyet veya yükümlülük olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’ya hareket etti
Lisede uygunsuz kıyafet gerginliği! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den flaş açıklama: Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz
İHH
G7’de ev sahibi Meloni’nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron’la soğuk rüzgarlar
SSK VE BAĞKURLULARA YENİ ZAM HESAPLAMASI! Merkez Bankası’nın anket tahmini değişti maaş hesaplamaları sil baştan! İşte emekli zammındaki yeni oran
Beşiktaş neden yabancı hoca seçti? Giovanni van Bronckhorst’tan Ryan Kent sözleri
Türk Telekom
G7’de menü Michelin yıldızlı şeften! Borgo Egnazia’da kalede akşam yemeği: Başkan Erdoğan’a ne ikram edilecek?
Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU
Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Tahliye edilen Sıla Doğu’nun cezaevi çıkışı görüntüleri ortaya çıktı! “Dilan” diye haykırıp...
ABD Başkanı Biden’dan G7 Liderler Zirvesi’nde tuhaf hareketler! Katil İsrail’i akladı: Hamas’a baskı yapmaya devam edeceğiz
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YENİ ZAM ORANI | Merkez’in anketi sonrası fark değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor...
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
MİT’in MOSSAD’ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011’de gelen mail, Viyana’daki sır görüşme, canlı hedef takibi...
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak
SON DAKİKA