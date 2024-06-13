1996 1998 1999 2001 2009 SSK girişi olana kılavuz verildi: 47 48 49 50 51 yaşa erken emeklilik tam 12’den geldi

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Emeklilik, çalışma hayatının sonunu işaret ederken, doğru planlamalar yapılmadığında bu süreç zorlu bir geçişe dönüşebilir. Erken emeklilik ise belirli şartları yerine getirerek emeklilik yaşını beklemeksizin emekli olma fırsatı sunuyor.

🧒 ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.