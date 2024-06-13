18 ile 55 yaş arasında olan vatandaşlara 4.471 TL devlet desteği ödeniyor!

İşe Yönlendirme Yardımı, özellikle iş arayan ve çalışabilecek durumda olan vatandaşlara yönelik tasarlanmış bir sosyal destek programıdır. Bu program kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun kişilere, iş bulma sürecinde maddi destek sağlanıyor. Destekten yararlanabilmek için, kişilerin 18 ile 55 yaş arasında olmaları ve çalışmalarına engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.
İşe Yönlendirme Süreci Nasıl İşliyor?
Programa dahil olan kişiler, Aile Bakanlığı tarafından önceden belirlenen kriterlere göre seçiliyor ve kişisel bilgileri İŞKUR'a iletiliyor. İŞKUR, bu bilgiler doğrultusunda uygun iş pozisyonlarını belirleyerek iş arayanlarla işverenler arasında bir köprü görevi görüyor.
İŞKUR tarafından ayarlanan iş görüşmelerine katılan bireyler, görüşme sonucunda işe alınsalar da alınmasalar da Aile Bakanlığı tarafından belirli bir maddi destek alıyorlar.