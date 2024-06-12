Ünlü beachlerin giriş ücretleri dudak uçuklattı

Turizm sezonu okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla hafta sonunda dolu dizgin başlayacak. Ege ve Akdeniz'deki sahil bölgelerine adeta turist akını yaşanacak. Hareketlilik Temmuz ve Ağustos aylarında da devam edecek. Tatilin gözde adreslerinin başında da Bodrum yer alacak. Tatil göçü öncesi Bodrum'daki ünlü beachlerin giriş fiyatları belli oldu. Fiyatların yüksekliği şok etkisi yarattı. Bazı beachlerin fiyatlarının euro olarak belirlenmesi şaşkınlığa yol açarken, bazılarının da giriş ücreti almayıp 'harcama şartı' koyması dikkatleri çekti. Sadece giriş fiyatları bile dudak uçuklatırken, yiyecek-içecek tarifesi de merak konusu oldu.

İŞTE BAZI BEACHLERİN GİRİŞ ÜCRETLERİ:

Edition Otel: 130 euro

Mandarin Oriental: 130 euro

Scorpios Beach: 60 euro giriş ücreti, 90 euro minimum harcama

Maça Kızı: 6.500 TL minimum harcama

Lucca Beach: 100 euro minimum harcama

Mett Hotel: 2.500 TL