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TÜİK açıkladı! Hane halkı bütçesinden en fazla pay konut ve kira harcamalarına ayrıldı

Hane halkı bütçesinden 2023’te en fazla pay konut ve kira harcamalarına ayrıldı. Gelire göre harcama kalıpları farklılık gösterdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Haziran 2024 Güncelleme 12 Haziran 2024, 07:01
TÜİK açıkladı! Hane halkı bütçesinden en fazla pay konut ve kira harcamalarına ayrıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'e ilişkin 'hane halkı tüketim harcaması' istatistiklerini yayımladı. Buna göre, ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23.9 ile konut ve kira harcamaları aldı. Yüzde 21.9 ile ulaştırma, yüzde 20.6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları takip etti. Gelire göre harcama kalıpları da şöyle değişti:
Temel gelir kaynağı maaş olan hane halkları, ulaştırmaya yüzde 22.8, konut ve kiraya yüzde 22.2, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 18.9 pay ayırdı.
Müteşebbis geliri olanlar ulaştırmaya yüzde 27.3, konut ve kiraya yüzde 19.7, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 19.5 harcama yaptı.
En düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halklarının gıda ve alkolsüz içeceğe yüzde 36.6, konut ve kiraya yüzde 29.2, ulaştırmaya yüzde 8.8, mobilya ve ev eşyasına yüzde 5.4 pay ayırdığı görüldü.
En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halkları ulaştırmaya yüzde 28.3, konut ve kiraya yüzde 21, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 14.5, lokanta ve otele yüzde 6.9 harcama yaptı.

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