THY’den ABD atağı: Denver da listeye eklendi

Türk Hava Yolları ABD uçuşlarına 14'üncü nokta olarak Denver şehrini de ekledi.

THY DENVER'A KAÇ SEFER DÜZENLEYECEK

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 130 ülkedeki 347. varış noktası olan Denver'a haftada 3 sefer düzenleyecek şirketin, 9 Temmuz itibarıyla da bu noktadaki seferlerini haftada 4'e çıkarıp her yıl binlerce ziyaretçiyi, İstanbul-Denver güzergahında uçurarak her iki ülkenin turizm ve ticaret hacimlerine katkı sağlayacak.