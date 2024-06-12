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THY'den ABD atağı: Denver da listeye eklendi

Türk Hava Yolları (THY), 1988 yılında New York seferleri ile başladığı Amerika Birleşik Devletleri uçuşlarına bir yeni rotayı daha ekledi. THY'nin ABD'de uçtuğu 14'üncü nokta olarak Denver şehri listeye girdi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 10:38 Güncelleme 12 Haziran 2024, 10:38
THY’den ABD atağı: Denver da listeye eklendi

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Türk Hava Yolları ABD uçuşlarına 14'üncü nokta olarak Denver şehrini de ekledi.

THY DENVER'A KAÇ SEFER DÜZENLEYECEK
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 130 ülkedeki 347. varış noktası olan Denver'a haftada 3 sefer düzenleyecek şirketin, 9 Temmuz itibarıyla da bu noktadaki seferlerini haftada 4'e çıkarıp her yıl binlerce ziyaretçiyi, İstanbul-Denver güzergahında uçurarak her iki ülkenin turizm ve ticaret hacimlerine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY olarak genişleyen uçuş ağlarına Denver'i eklemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet BolatTHY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat

Amerika kıtasındaki uçuşlara ilk olarak 26 Ağustos 1988'de Brüksel aktarmalı New York seferleriyle başladıklarını kaydeden Bolat, "New York'a direkt uçuşlara ise 6 yıl sonra, 16 Temmuz 1994'te başladık. Türk Hava Yolları olarak bugün, Amerika'da Denver ile birlikte 14 noktaya direkt olarak uçmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yeni hat sayesinde misafirlerimiz başta İstanbul'un ve ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

BİLET FİYATLARI KAÇ PARADAN BAŞLIYOR?
THY, açılışa özel fiyatlarla gerçekleştireceği uçuşlarını İstanbul Havalimanı-Denver Uluslararası Havalimanı rotasında icra edecek.

3 Temmuz 2024'e kadar satın alınacak biletlerle 20 Temmuz 2024'e kadar İstanbul'dan Denver'a 787 Amerikan dolarından başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak.

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