Kolej fiyatları uçtu! Robert ve Koç liseleri 1 milyon lirayı aştı...

Liselere Geçiş Sınavı'nın sonuçları için 28 Haziran tarihi iple çekilirken, bu sınav puanıyla öğrenci kabul edecek yabancı okullar ve özel liseler fiyatlarını açıkladı. Kayıt için sadece sınav başarısının yeterli olmadığı, velilerin bir serveti gözden çıkarması gerektiği bir kez daha görüldü. Çoğunun ücreti 1 milyon liraya dayandı. Hatta Koç ve Robert liselerinin ücretleri ise 1 milyon lirayı aştı. Üstelik bu fiyatlara yemek, servis ve kırtasiye dahil değil.

YATILIYA 1.5 MİLYON TL

Bu yıl fiyat rekoru Koç Lisesi'nin oldu. LGS'de geçen yıl yüzde 1.02 dilime giren öğrencileri kabul eden Koç Lisesi, 2.3 kat zam yaparak ücretini 448 bin liradan bu yıl 1 milyon 50 bin liraya çıkardı. 5 gün yatılılıkta bu ücrete 332 bin 500 lira, 7 gün yatılılıkta ise 437 bin lira ekleniyor. LGS'de en az yüzde 0.5'lik dilime giren öğrencileri kabul eden Robert Kolej de yüzde 135 zam yaparak bu yılki lise hazırlık sınıfı ücretini 1 milyon 47 bin 900 lira yaptı. LGS puanıyla öğrenci alan Fransız liselerinde hazırlık sınıfı ücretlerine yapılan zam da yüzde 150'yi buldu.

İŞTE LİSELERİN YILLIK ÜCRETLERİ

Notre-Dame de Sion: 953 bin 180 TL

Saint Benoit: 890 bin TL

Özel Alman Lisesi: 905 bin TL (Kırtasiye ücretiyle beraber 10 taksitli)

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi: 750 bin TL

Üsküdar Amerikan Lisesi: 975 bin TL

Tarsus Amerikan Koleji: 736 bin TL

İzmir Amerikan Koleji: 775 bin TL

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: 862 bin TL

Galileo Galilei İtalyan Lisesi: 417 bin TL

Robert Koleji'nin peşinde 1 milyon 47 bin 900 lira olan yıllık eğitim ücreti, taksitli ödemede 1.1 milyon liraya kadar çıkıyor. Yatakhane ve yemekle fiyat daha da artıyor.