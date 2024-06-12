Gençlerin tercihi hibrit çalışma

Türkiye genelinde 121 üniversiteden 91 bin 342 öğrenci ve iş yaşamının ilk 5 yılındaki 39 bin 533 kişi ile yapılan anket, gençlerin meslek ve çalışma tercihlerini ortaya koydu. Realta Danışmanlık'ın araştırmasına göre; katılan gençlerin en fazla çalışmak istediği bölüm yüzde 23.39 payla üretim ve Ar-Ge oldu. İkinci sırada pazarlama ve reklam bulunurken, IT üçüncü sırayı aldı. Ar-Ge'de çalışmak isteyenlerin oranı yüksek olsa da katılanların yüzde 78'i hibrit (hem ofis hem de uzaktan çalışmanın birlikte uygulandığı) model dahilinde çalışma ortamı sunulmazsa çalışmayacağını belirtti.

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