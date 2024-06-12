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Devlet karşılıksız 500.000 TL hibe para vermeye başladı! 3294 sayılı kanun devrede

Konut sahibi olamayan vatandaşlar için büyük bir fırsat doğuyor. Artan konut fiyatları karşısında ev sahibi olma hayalleri giderek zorlaşan dar gelirli ailelere yönelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamlı bir destek paketi sunuyor. İşte detaylar ve başvuru süreci hakkında bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 14:50 Güncelleme 12 Haziran 2024, 14:50
Devlet karşılıksız 500.000 TL hibe para vermeye başladı! 3294 sayılı kanun devrede

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Bu destekle, dar gelirli vatandaşların barınma sorunlarına bir nebze olsun çözüm getirilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Yeni başlatılan barınma desteği, sosyal adaletin sağlanması ve ekonomik zorluklarla mücadelede önemli bir adım olarak görülmekte. Devletin sunduğu bu yardımlar, özellikle ekonomik açıdan zor günler geçiren yurttaşlar için hayati öneme sahiptir. Bu tür desteklerin, toplumun daha geniş kesimlerine yayılması ve sürekli hale getirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiği bilinmektedir.

Devletten Evi Olmayanlara Müjdeli Haber: 500.000 TL Barınma Desteği!

Yükselen konut fiyatları, özellikle dar gelirli vatandaşlar için barınma sorununu daha da büyütüyor. Bu durumdan en çok etkilenenler, ev sahibi olmayan veya kira öderken zorlanan kişiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir barınma yardımı programı başlatarak, evi olmayan ailelere 500.000 TL'ye kadar finansal destek sunuyor.

Başvuran karşılıksız 3.504 TL, 4.196 TL, 6.667 TL, 7.608 TL nakit destek anında alıyor!Başvuran karşılıksız 3.504 TL, 4.196 TL, 6.667 TL, 7.608 TL nakit destek anında alıyor!
Başvuran karşılıksız 3.504 TL, 4.196 TL, 6.667 TL, 7.608 TL nakit destek anında alıyor!

Kimler Faydalanabilir?

Bu destekten faydalanmak için bazı kriterler bulunmakta:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği muhtaçlık sınırının altında gelire sahip olmak.

Sağlıklı barınma şartlarına uygun bir konutu olmamak.

Son bir yıldır Türkiye'deki bir yerleşim yerinde fiilen yaşamak.

Nafaka yükümlülüğü olan bir akrabası bulunmamak.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Barınma desteği başvuruları, yerel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılmaktadır. İlgilenen vatandaşlarımız, ikamet ettikleri yerleşim yerindeki vakıf bürolarına şahsen başvuruda bulunabilirler. Başvuru sırasında, kimlik ve gelir durumu gibi belgelerin ibrazı gerekecektir.

Destekten Nasıl Yararlanılır?

Onaylanan başvurular sonucunda, destek miktarı doğrudan başvuranın banka hesabına yatırılacak. Bu sayede, alıcılar nakdi desteği, kendi barınma ihtiyaçları doğrultusunda en uygun şekilde kullanabilecekler.

Daha fazla bilgi ve detaylar için Bakanlığın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Programları

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