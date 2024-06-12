Devlet karşılıksız 500.000 TL hibe para vermeye başladı! 3294 sayılı kanun devrede

Bu destekle, dar gelirli vatandaşların barınma sorunlarına bir nebze olsun çözüm getirilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Yeni başlatılan barınma desteği, sosyal adaletin sağlanması ve ekonomik zorluklarla mücadelede önemli bir adım olarak görülmekte. Devletin sunduğu bu yardımlar, özellikle ekonomik açıdan zor günler geçiren yurttaşlar için hayati öneme sahiptir. Bu tür desteklerin, toplumun daha geniş kesimlerine yayılması ve sürekli hale getirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiği bilinmektedir.