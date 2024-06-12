Bayram Sonrası Altın Fiyatı Ne Kadar Olacak? Kuyumcular Acil Kodla Duyurdu

Kapalıçarşı kuyumcu larına göre, gram altın fiyatları kısa vadede tekrar yükselişe geçecek. Geçtiğimiz aylarda 2.750 TL'ye kadar çıkan gram altın, bir süre düşüş yaşasa da kuyumcular bu seviyeye kısa sürede tekrar ulaşılacağını ve yıl sonuna doğru 2.850 TL üzerine çıkılacağını öngörüyor. Esnaflar, "Gram altın için bugünkü fiyatlar geçici. Yakında fiyatlar yine yükselecek ve yatırımcılar için kazançlı bir dönem başlayacak," dedi.

Bu hafta, yatırımcıların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) toplanmasında. Altın piyasası, merkezin parasal genişleme politikaları hakkında daha fazla bilgi edinebilmek adına, toplantı öncesi bir durağanlık yaşadı. Çarşamba günü gerçekleşecek olan toplantıda, borçlanma maliyetlerinin üst üste yedinci kez sabit bırakılması bekleniyor. Ancak, üst düzey politika yapıcıların, noktasal grafikle ifade edilen tahminlerinde kesinlik olmaması piyasaları belirsizliğe sürüklüyor.

Bir Bloomberg anketine göre, ekonomistlerin %41'i Fed'in bu yıl içinde iki kez faiz indirimine gitmesini bekliyor. Diğer yandan, bir o kadar ekonomist ise merkez bankasının ya bir kez faiz indirimi yapacağını ya da faiz oranlarında bir değişiklik olmayacağını öngörüyor.

Global Çaptaki Merkez Bankaları ve Enflasyon Mücadelesi

Dünya genelindeki merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona yaklaştığına dair beklentiler yükselmeye devam ediyor. ABD'den gelen karışık makroekonomik veriler ise, ekonomik durum hakkında net bir tablo çizilmesini zorlaştırarak, fiyatlamalar üzerinde ekstra bir belirsizlik yaratıyor.