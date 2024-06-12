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Bayram Sonrası Altın Fiyatı Ne Kadar Olacak? Kuyumcular Acil Kodla Duyurdu

Altın piyasasındaki dalgalanmalar yatırımcıları endişelendirirken, İstanbul Kapalıçarşı'nın deneyimli kuyumcuları gelecek hakkında önemli tahminlerde bulundu. Tarihi ticaret merkezindeki esnaflar, bayram sonrasında altın fiyatlarının artacağını öngörüyorlar. Bu durum, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunabilir. Kapalıçarşı esnafının bu tahminleri, hem yerel hem de global piyasalardaki ekonomik dinamikleri göz önünde bulundurarak yapılmaktadır. Altın fiyatlarının artışının temelinde, düğün sezonunun başlaması ve yatırımcıların güvenli liman arayışları yer alıyor. Bu öngörüler, yatırımcılara önemli bir rehber oluştururken, piyasadaki hareketliliği de şekillendirecek gibi görünüyor.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 09:22 Güncelleme 12 Haziran 2024, 09:22
Bayram Sonrası Altın Fiyatı Ne Kadar Olacak? Kuyumcular Acil Kodla Duyurdu

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Altın yatırımları konusunda kararsız olan yatırımcılara Kapalıçarşı esnafları, sabırlı olmalarını ve panik yapmadan piyasadaki gelişmeleri takip etmelerini öneriyor. Yatırımcılara, düşük fiyatları fırsat bilip değerlendirmeleri, yüksek fiyatlar sırasında ise satış yapmamaları tavsiye ediliyor.

Altın Piyasasında Dalgalanma Devam Ediyor

Son dönemlerde ons altın fiyatlarındaki istikrarsızlık, yatırımcıları zor durumda bırakıyor. 2.300 dolar seviyelerinde dalgalanan ons altın, yatırımcıların karar verme süreçlerini etkiliyor. Gram altın fiyatları da bu durumdan doğrudan etkileniyor ve farklı fiyat aralıklarında işlem görüyor.

Kapalıçarşı Esnafından Yatırım Tavsiyesi

Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren kuyumcular, altın yatırımı yapmanın şu an için uygun zaman olduğunu belirtiyor. Altın fiyatlarının her yaz mevsimi öncesinde yükselme eğiliminde olduğunu ifade eden esnaflar, "Fiyatlar düşükken yatırım yapmak en doğrusudur. Yükselirken almak, yatırımcılar için uzun vadede risk taşır," şeklinde konuştu.

Gram Altın Fiyatı Ne Olacak?

Kapalıçarşı kuyumcularına göre, gram altın fiyatları kısa vadede tekrar yükselişe geçecek. Geçtiğimiz aylarda 2.750 TL'ye kadar çıkan gram altın, bir süre düşüş yaşasa da kuyumcular bu seviyeye kısa sürede tekrar ulaşılacağını ve yıl sonuna doğru 2.850 TL üzerine çıkılacağını öngörüyor. Esnaflar, "Gram altın için bugünkü fiyatlar geçici. Yakında fiyatlar yine yükselecek ve yatırımcılar için kazançlı bir dönem başlayacak," dedi.

Fed Öncesi Altın Piyasalarında Dalgalanmalar

Bu hafta, yatırımcıların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) toplanmasında. Altın piyasası, merkezin parasal genişleme politikaları hakkında daha fazla bilgi edinebilmek adına, toplantı öncesi bir durağanlık yaşadı. Çarşamba günü gerçekleşecek olan toplantıda, borçlanma maliyetlerinin üst üste yedinci kez sabit bırakılması bekleniyor. Ancak, üst düzey politika yapıcıların, noktasal grafikle ifade edilen tahminlerinde kesinlik olmaması piyasaları belirsizliğe sürüklüyor.

Bir Bloomberg anketine göre, ekonomistlerin %41'i Fed'in bu yıl içinde iki kez faiz indirimine gitmesini bekliyor. Diğer yandan, bir o kadar ekonomist ise merkez bankasının ya bir kez faiz indirimi yapacağını ya da faiz oranlarında bir değişiklik olmayacağını öngörüyor.

Global Çaptaki Merkez Bankaları ve Enflasyon Mücadelesi

Dünya genelindeki merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona yaklaştığına dair beklentiler yükselmeye devam ediyor. ABD'den gelen karışık makroekonomik veriler ise, ekonomik durum hakkında net bir tablo çizilmesini zorlaştırarak, fiyatlamalar üzerinde ekstra bir belirsizlik yaratıyor.

Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın Fiyatı

  • Alış fiyatı: 2.386,61 lira
  • Satış fiyatı: 2.431,04 lira

Çeyrek Altın Fiyatı

  • Yeni çeyrek alış fiyatı: 3.887 lira
  • Yeni çeyrek satış fiyatı: 3.948 lira
  • Eski çeyrek alış fiyatı: 3.839 lira
  • Eski çeyrek satış fiyatı: 3.890 lira

Yarım Altın Fiyatı

  • Yeni yarım alış fiyatı: 7.799 lira
  • Yeni yarım satış fiyatı: 7.889 lira
  • Eski yarım alış fiyatı: 7.666 lira
  • Eski yarım satış fiyatı: 7.754 lira

Tam Altın Fiyatı

  • Yeni tam alış fiyatı: 15.473 lira
  • Yeni tam satış fiyatı: 15.724 lira
  • Eski tam alış fiyatı: 15.342 lira
  • Eski tam satış fiyatı: 15.483 lira

Ata Lira Fiyatı

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 15.882 lira
  • Yeni Ata altın satış fiyatı: 16.136 lira
  • Eski Ata altın alış fiyatı: 15.834 lira
  • Eski Ata altın satış fiyatı: 15.988 lira

Ata Beşli Altın Fiyatı

  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 79.747 lira
  • Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 80.614 lira
  • Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 79.506 lira
  • Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 80.252 lira

Gremse Altın Fiyatı

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 38.618 lira
  • Yeni gremse altın satış fiyatı: 39.264 lira
  • Eski gremse altın alış fiyatı: 38.624 lira
  • Eski gremse altın satış fiyatı: 38.900 lira

Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesinde bulunulmamıştır.

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