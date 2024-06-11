Kuyumcular Duyurdu: Bayram Sonrası Altın Fiyatı Kehaneti Olay Oldu

Gram Altın Fiyatı Ne Olacak?

Kapalıçarşı kuyumcularına göre, gram altın fiyatları kısa vadede tekrar yükselişe geçecek. Geçtiğimiz aylarda 2.750 TL'ye kadar çıkan gram altın, bir süre düşüş yaşasa da kuyumcular bu seviyeye kısa sürede tekrar ulaşılacağını ve yıl sonuna doğru 2.850 TL üzerine çıkılacağını öngörüyor. Esnaflar, "Gram altın için bugünkü fiyatlar geçici. Yakında fiyatlar yine yükselecek ve yatırımcılar için kazançlı bir dönem başlayacak," dedi.