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Herkesin evinde var! Kuyumcular fellik fellik onun peşine düştü! 7 gramı 16.786 TL

Modern dünyada altın, yalnızca ekonomik bir değer taşımakla kalmıyor, aynı zamanda teknoloji sektöründe de vazgeçilmez bir rol oynuyor. Elektronik cihazların üretiminden işleyişine kadar her aşamada kritik bir öneme sahip olan bu değerli metal, iletişim araçlarımızın performansını ve güvenilirliğini artıran temel bir unsurdur.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 15:47 Güncelleme 11 Haziran 2024, 15:47
Herkesin evinde var! Kuyumcular fellik fellik onun peşine düştü! 7 gramı 16.786 TL

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Altın, mobil telefonlardan bilgisayarlara, televizyonlardan diğer elektronik cihazlara kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Elektronik bileşenlerde, özellikle altın kaplama, bağlantı noktaları ve elektronik kontaklar üzerinde korozyon direnci sağlayarak cihazların ömrünü uzatır ve verimliliğini artırır. Bu özellikleri, altını elektronik sektöründe 'gizli bir hazine' yapar.

ESKİ İŞLEMCİLERİN GİZLEDİĞİ HAZİNE

Hemen hemen herkesin evinde bulunan bilgisayarlar gizli bir hazine gibi. Bu anlamda eski işlemciler, içlerinde barındırdıkları altın miktarıyla, ekonomik olarak oldukça kıymetli. Birçok teknolojik cihazın işlemcilerinde bulunan altın, piyasa değerleri ile değerlendirildiğinde göz ardı edilemeyecek bir potansiyel sunar. Örneğin, onlarca eski cihazdan yalnızca 7 gram altın elde edilse de, bu miktar güncel piyasada yaklaşık 16.786 TL'ye denk gelmektedir.

TEKNOLOJİK ALETLERDE GİZLİ ALTIN

İşlemciler, altının süper iletken özelliklerinden faydalanarak daha verimli çalışır. Altın, işlemci pinlerinde kullanıldığında, elektrik sinyallerinin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu da altın kullanılan teknolojik aletlerin, içerdikleri değerli maden sayesinde ekonomik bir değere bürünmesine yol açar.

ELEKTRONİK GERİ DÖNÜŞÜM

Elektronik geri dönüşüm, hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük bir önem taşır. Eski işlemcilerden çıkarılan altın, piyasa değerleri dikkate alındığında, önemli bir ekonomik getiri sağlamaktadır. Ancak, geri dönüşüm sürecinde kullanılan kimyasallar tehlikeli olabilmekte ve bu işlemlerin mutlaka profesyoneller tarafından yapılması gerekmektedir. Altının elektronik cihazlarda tercih edilmesinin nedenleri arasında, küçük akımları taşıma kapasitesi ve korozyona karşı dayanıklılığı yer alır.

Günümüzde modern elektronik cihazların büyük bir çoğunluğu, az miktarda da olsa altın içermektedir. Altın kullanımı sadece küçük cihazlarla sınırlı kalmayıp, büyük elektronik aletlerde de, örneğin televizyonlarda da görülmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte altının kullanımı artmakta ve bu trendin gelecekte de devam etmesi beklenmektedir.

Bu özellikler, eski işlemcileri ve diğer teknolojik atıkları değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir. Teknolojik atıkların geri dönüşümü, hem çevreye katkıda bulunur hem de ekonomik değer yaratma potansiyeline sahiptir.

Elektronik Cihazlardan Altın Çıkartma Yöntemleri

Elektronik cihazlardan altın çıkartma, hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir konudur. Elektronik atıkların (e-atık) geri dönüştürülmesi, değerli metallerin yeniden kazanılmasını sağlar ve çevresel kirliliği azaltır. İşte elektronik cihazlardan altın çıkartma sürecinin detayları:

E-Atıkların Toplanması ve Ayrıştırılması

İlk adım, kullanılmayan veya bozuk elektronik cihazların toplanmasıdır. Bu cihazlar bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonlar, ve diğer küçük elektronik aletler olabilir. Toplanan cihazlar, altın içeren bileşenlerin ayrıştırılması için dikkatlice sökülür. Altın genellikle baskılı devre kartlarında (PCB) ve bağlantı uçlarında bulunur.

Mekanik İşlemler

Toplanan e-atıklar, fiziksel olarak daha küçük parçalara ayrılır. Bu işlem genellikle kırma, öğütme veya parçalama makineleri ile gerçekleştirilir. Bu aşamada amaç, e-atıkları homojen hale getirerek kimyasal işlemler için hazır hale getirmektir.

Kimyasal İşlemler

Altını e-atıklardan ayırmak için çeşitli kimyasal işlemler kullanılabilir. En yaygın yöntemler:

Siyanürleme: Siyanürleme yöntemi, altın madenciliğinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. E-atıklar siyanür çözeltisi ile işlenir ve altın siyanür bileşiği oluşturur. Bu bileşik daha sonra çinko tozu veya diğer çöktürme ajanları kullanılarak geri kazanılır.

Aqua Regia (Kral Suyu): Bu yöntem, nitrik asit ve hidroklorik asit karışımı kullanarak altını çözer. Kral suyu, altını çözmede oldukça etkilidir. Ancak, bu işlem tehlikeli kimyasallar içerdiği için dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Elektroliz: Elektroliz yöntemi, altın içeren çözeltilerin elektrik akımı ile işlenmesi prensibine dayanır. Bu işlem sırasında altın, elektrotlar üzerinde toplanır ve saflaştırılır.

Altının Saflaştırılması

Kimyasal işlemler sonucunda elde edilen altın genellikle safsızlıklar içerir. Bu safsızlıklar çeşitli yöntemlerle (örneğin, eritme ve yeniden kristallendirme) giderilerek yüksek saflıkta altın elde edilir.

Elektronik atıklardan altın çıkartma işlemi sırasında çevresel ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Kimyasal maddelerle çalışırken uygun koruyucu ekipman kullanılmalı ve atıkların doğru bir şekilde bertaraf edilmesi sağlanmalıdır. Çevresel etkilerin minimize edilmesi için geri dönüşüm tesisleri düzenli olarak denetlenmeli ve yasal düzenlemelere uyulmalıdır.

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