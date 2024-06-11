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Dikkat! Kenarda köşede çeyrek altını olanlar hemen bakın! Altını böyle aldıysanız...

Altın yüzyıllardır insanların ilgisini çekmeye devam eden parlaklığı ve dayanıklılığıyla göz kamaştıran bir değerli metal. Tarih boyunca hem mücevher yapımında hem de ekonomik anlamda büyük bir rol oynamış olan altın günümüzde de popülerliğini koruyor. Ancak ne yazık ki bu değerli madde sahtecilerin de hedefi haline gelmiş durumda. Bu yüzden altın alırken ve satarken dikkatli olmak büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 16:33 Güncelleme 11 Haziran 2024, 16:33
Dikkat! Kenarda köşede çeyrek altını olanlar hemen bakın! Altını böyle aldıysanız...

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Altın sadece güzel bir takı malzemesi olmanın ötesinde ekonominin de vazgeçilmezlerinden biri. Dayanıklılığı, nadir bulunması ve eşsiz parlaklığı, altını değerli kılan başlıca özellikler arasında. Yatırımcılar için de güvenli bir liman olan altın, portföy çeşitlendirmesinde önemli bir rol oynuyor. Peki, sahte altınla karşılaşmamak için nelere dikkat etmeliyiz?

SAHTE ALTIN YAKAYI BÖYLE ELE VERİYOR

Gerçek altın sabit ve parlak bir ışıltıya sahiptir ve ışık koşulları değişse bile renk tonunda önemli bir değişiklik olmaz. Sahte altın ise genellikle daha mat bir görünüme sahip olup, farklı ışık koşullarında renk değiştirebilir.

Dokunma Testi: Altınınız Cildinizde İz Bırakıyor mu?

Gerçek altın, cildinizle temas ettiğinde herhangi bir renk değişikliğine neden olmaz. Ancak sahte altın, terle etkileşime girerek ciltte yeşilimsi veya mavimsi bir renk bırakabilir. Bu basit test, altın takınızı avucunuzda birkaç dakika tutarak yapılabilir.

Fondöten Testi: Makyaj Malzemelerinizle Altını Test Edin

Altın takınızı, fondöten veya pudra sürülmüş cilde bastırdığınızda, siyah bir iz bırakıyorsa bu genellikle altının gerçek olduğunu gösterir. Bu test, altının saflığını anlamak için hızlı ve etkili bir yöntemdir.

Manyetik Test: Altınınız Mıknatısa Tepki Veriyor mu?

Gerçek altın manyetik değildir ve bu nedenle bir mıknatıs tarafından çekilmez. Bu test, sahte altın tespiti için hızlı bir yöntem olmakla birlikte, manyetik olmayan diğer metallerin varlığında yanıltıcı olabilir.

Yoğunluk Testi: Altınınız Suya Batıyor mu?

Altın, yoğun bir metaldir ve suya koyduğunuzda batma eğilimindedir. Eğer takınız batıyorsa, bu genellikle gerçek altın olduğunu gösterir. Ancak, bu test altın kaplama gibi durumlarda yanıltıcı olabilir.

Ayar Belirleme: Saflık Derecesi Ne Kadar?

Gerçek altının ayarı saflık derecesini gösterir. Örneğin, 24 ayar altın %100 saf altındır. Sahte altınlar ise genellikle daha düşük saflıkta bir metal kullanılarak üretilir.

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