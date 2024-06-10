PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Torba yasa müjdeleri sıralandı; Bağ-Kur prim affı, 3600 ek gösterge, taşeron 4D'liye kadro! Kademeli emeklilik gelecek mi? 58-60 yaş sınırı...

Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca kişinin heyecanla beklediği torba yasa, nihayet Meclis'e taşınıyor. Esnaftan emeklilere, işçilerden memurlara, kadınlardan gençlere uzanan geniş yelpazedeki düzenlemeler, ülkenin çeşitli kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Emeklilik süreçlerini kolaylaştıran ve gelirleri artıran önemli değişiklikler içeren bu yasa paketi, birçok kişinin yaşamını doğrudan etkileyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 07:34 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:34
Torba yasa müjdeleri sıralandı; Bağ-Kur prim affı, 3600 ek gösterge, taşeron 4D’liye kadro! Kademeli emeklilik gelecek mi? 58-60 yaş sınırı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye genelinde birçok kişi, Temmuz ayının gelmesiyle birlikte beklenen düzenlemelerle gelirlerinin artacağı ve emeklilik süreçlerinin kolaylaşacağı umuduyla heyecanlanıyor. Memurlardan emeklilere, sosyal destek alanlardan gençlere kadar geniş bir kesim, yeni hakları ve avantajlarıyla ilgili gelişmeleri dört gözle bekliyor.

Memurlardan emeklilere, sosyal destek alanlara kadar çok sayıda kişi gelirlerinin artacağı Temmuz ayını beklerken, milyonlar da gelirini artıracak, emekliliğini kolaylaştıracak, yeni hakların yolunu açacak düzenlemelere kilitlendi.

Esnaftan emeklilere, işçilerden memurlara, kadınlara kadar geniş bir kesime ilişkin düzenlemeler torba yasa tasarılarıyla Meclis'e sevk edilecek.
İlk torbanın ise emekliler için hazırlanması bekleniyor.

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Enflasyon tahminlerine göre artışın memur emeklilerinde yüzde 20, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25 seviyelerinde olması bekleniyor. Ancak bu artışın yanı sıra ek iyileştirmeler de bekleniyor.

Bu kapsamda ilk ele alınacak konulardan biri taban aylık. Halen 10 bin lira olan taban aylığın Temmuz'da artırılması bekleniyor.

Bu artışın da en az yüzde 25 olabileceği konuşuluyor. Eğer taban aylık yüzde 25 artarsa 12 bin 500 liraya çıkacak. Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri de yüzde 25 artmış olacak.

İkinci formül ise refah payı. Hem geçtiğimiz yıl hem bu yıl uygulanan refah payı ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi gündemde.

Bu formül ile memur emeklilerinin zam oranı refah payı verilerek SSK ve Bağ-Kur'lularla eşitlenebilir. Bu durumda tüm emeklilerin kök aylıkları yüzde 25 artırılabilir. Bunun yanı sıra tüm emeklilere refah payı uygulanması da mümkün. Bu durumda tüm emeklilerin zam oranı eşitlenecek. Örneğin; tüm emeklilerin kök aylıklarına yüzde 30 zam yansıtılabilecek.

Eğer emeklilere ek iyileştirme kararı alınırsa, bu düzenlemenin Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması için harekete geçilecek. Karar alındıktan sonra torba tasarıyla düzenleme hızla yasalaştırılacak. Temmuz ayında da uygulamaya alınacak.

MEMURLARA EK GÖSTERGE
Beklenen tek düzenleme bu değil. Önümüzdeki dönemde memurlara ilişkin 3600 ek gösterge düzenlemesinin de torba yasa tasarısıyla Meclis'e taşınması söz konusu olacak. Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri bu düzenlemeden faydalanabilecek.

Yaklaşık 500 bini aşkın kişiyi ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kapsamdaki emekli memurların aylıkları artacak, çalışan memurların ise hem emekli ikramiyeleri hem de emekli aylıkları yükselecek

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

Yine gündemdeki önemli düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'lulara ilişkin. Hazırlığı başlayan ve bu yıl içinde Meclis'e taşınması beklenen düzenlemeyle 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak.

Düzenlemenin kapsamı çalışmaların tamamlanmasıyla belli olacak. Burada düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın kapsamına '10 ve daha az kişi çalıştıran'ların girmesi bekleniyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek.

Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.

EV HANIMLARINA KOLAY EMEKLİLİK
Ev hanımlarına sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.

Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev hanımları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.

100 BİN İŞÇİYE KADRO
Taşeron işçilere yönelik düzenlemenin de Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. 100 bin taşeron işçinin beklediği bu işlem, yasal düzenlemenin yapılmasının ardından hayata geçirilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yatırımcıların göz bebeği Türkiye! 2 ay ayda 1 trilyonluk artış
Başkan Erdoğan’ın daveti ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye geliyor
İHH
Promosyona Temmuz zammı: Emekliler dikkat! Maaşlardaki artış bankaların ödemelerini nasıl artıracak? Kimlerin alabileceği promosyon yükselecek?
Galatasaray’dan yeni hamle: Orta saha pozisyonu için Al- Nassr’ın Fildişili yıldızı Seko Fofana’ya kancayı taktı
Kuduz karantinası ilan edilen bölgeden 35 köpeği kaçıran ’Köpekvelisi’ mahlaslı kadın gözaltına alındı
SON DAKİKA | Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan erken seçim çağrısı! Ulusal Meclis’i feshetti
Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Programı’nda gençlerle bir araya geldi
Soykırım kabinesinden peş peşe istifalar: Önce Gantz sonra Eisenkot | Netanyahu’yu yerden yere vurdu
’YKS soruları sızdırıldı’ yalanı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Resen soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe başkanını seçti! Ali Koç yeniden başkanlık koltuğunda oturacak
Kim Milyoner Olmak İster’de Müge Anlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu sordu yarışmacı soğuk terler döktü! Ayşe Teyze’nin kaybolan Maviş’i...
Galatasaray Roma’nın yıldızı için harekete geçti! Görüşmeler başladı... Gelmek istediğini söyledi
Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdi
Kamuda tasarrufta yapay zekalı takip! 12 ay içinde devreye alınacak! TÜBİTAK çalışıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu
SON DAKİKA