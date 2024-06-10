İslam Memiş’ten ’gram altın’ uyarısı: Herkes hazırlığını yapsın! O rakam bile sürpriz olmayacak! Bugün çeyrek altın ne kadar? 4-10-100 gram altın kaç para?

Altın Fiyatlarının Seyri
İslam Memiş, altın fiyatlarının seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, ons altının 2250-2280 dolar aralığında kalacağını, ancak Temmuz ayından itibaren yeni yükselişlerin başlayacağını öngörüyor. Gram altının ise dolardaki yükseliş ve ons altındaki artışın etkisiyle 2700 lira seviyesine ulaşacağını, hatta beklenmedik bir gerginlik durumunda 3500 liraya kadar çıkabileceğini belirtiyor.
Yatırımcılar İçin Öneriler
İslam Memiş, yatırımcılara piyasaları yakından takip etmelerini ve ani gelişmelere karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor. Özellikle Temmuz ayından itibaren altın fiyatlarında beklenen ralliler ve yeni yükselişler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabilir. Ancak, piyasaların volatilitesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
4 Gram Altın Ne Kadar, Kaç TL?
4 gram altın, 9541,76 TL'ye karşılık gelmektedir.
10 Gram Altın Ne Kadar, Kaç TL?
10 gram altın, 23896,54 TL'ye karşılık gelmektedir.
100 Gram Altın Ne Kadar, Kaç TL?
100 gram altın, 238543,90 TL'ye karşılık gelmektedir.
İslam Memiş, altın fiyatları için hangi tarihi öngörüyor?
Memiş, Temmuz ayından itibaren altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin ve rallilerin başlayacağını öngörüyor.
Dolar kurundaki artışın sebebi nedir?
Memiş'e göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS üyeliğiyle ilgili açıklamaları ve Rusya'dan gelen destekleyici açıklamalar, dolar kurundaki artışa neden olmuştur.
Ons altın için zirve beklentisi nedir?
İslam Memiş, ons altının 2250-2280 dolar aralığında kalacağını, ancak 2600-3000 dolar aralığını görmesinin sürpriz olmayacağını belirtmiştir.
Gram altın fiyatları ne durumda?
Gram altın, dolardaki yükselişten destek alarak şu an 2455 lira seviyesinde bulunmaktadır.
6. Enflasyon riski altın talebini nasıl etkiliyor?
Enflasyon riskinin devam etmesi, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi canlı tutmaktadır.
Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesinde bulunulmamıştır.
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