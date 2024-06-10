İslam Memiş’ten ’gram altın’ uyarısı: Herkes hazırlığını yapsın! O rakam bile sürpriz olmayacak! Bugün çeyrek altın ne kadar? 4-10-100 gram altın kaç para?

Ons Altın İçin Zirve Beklentisi İslam Memiş, ons altının 2250-2280 dolar aralığında bir süre devam edeceğini, ancak dünya ekonomik koşullarında enflasyon riskinin devam etmesi ve ABD'deki faiz indirim sürecindeki belirsizlik nedeniyle, ons altının güvenli liman olarak talep görmeye devam edeceğini belirtiyor. Memiş, ons altının 2600-3000 dolar aralığını görmesini sürpriz olarak değerlendirmiyor.

Gram Altın ve Dolardaki Yükseliş Gram altın, dolardaki yükselişten destek alarak 50 liralık bir artış gösterdi ve şu an 2455 lira seviyesinde seyrediyor. ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve 12 Haziran'da belirlenecek faiz kararı, altın fiyatlarının seyrini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu dönemde TL'ye olan talep nedeniyle altın bozduranların sayısında da artış gözlemleniyor.

Türkiye'nin BRICS Üyeliği ve Piyasalar Türkiye'nin BRICS üyeliği konusundaki gelişmeler, döviz kurlarında ve borsa hareketlerinde önemli etkiler yaratıyor. İslam Memiş, bu tür jeopolitik gelişmelerin yatırımcılar için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Yatırımcıların bu süreçte dikkatli olması ve piyasaları yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

Borsa ve Faiz Oranları Yüksek faiz dönemlerinde borsanın cazip olmadığını ve borsadaki satışların devam edeceğini tahmin eden Memiş, 9800 ve 9400 puan seviyelerini kritik destek noktaları olarak takip ettiğini ifade ediyor. Borsa yatırımcılarının bu seviyelere dikkat etmesi ve riskleri göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyor.