Haziran ayı evde bakım maaşı ödeme tarihleri! SMS ile maaş sorgulama ekranı! 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonuyla gerçekleşen ödemeler, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı şehirlere göre il il hesaplara yatırılıyor. Bu nedenle, evde bakım maaşı alan vatandaşlar, maaşlarının ne zaman hesaplarına geçeceğini merak ediyorlar. İşte etaylar...

Evde bakım maaşı ödemeleri genellikle ay ortasında gerçekleşiyor. Şehir şehir yatırılan ödemeler birkaç gün içerisinde tamamlanıyor ve hak sahiplerinin hesabında görülüyor.

2024 Haziran ödemeleri de ayın 15'i itibarıyla bekleniyor. 16 Haziran'ın Kurban Bayramı olması , 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor.