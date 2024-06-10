1994 1997 2006 öncesi sonrası emeklilik tablosu sil baştan! SGK gün yaş prim çizelgesi çıktı

Geçtiğimiz yıl, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için beklenen bir müjde geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile yaş şartı kaldırılarak, emeklilik yolu açıldı. Bu gelişme, erken emeklilik hayalini kuran birçok kişinin ilgisini çekti ve diğer erken emeklilik şartları merak konusu oldu. Erken maaş alma amacı, doğru bilgi ve yöntemlerle erişilebilir bir hedef haline gelmektedir. Bu süreçte, sigortalıların mevcut fırsatlardan en iyi şekilde faydalanabilmeleri için haklarını iyi bilmeleri ve planlamalarını ona göre yapmaları büyük önem taşımaktadır.