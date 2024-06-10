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1 telefon parasından daha ucuz! 25 bin TL'ye 1.551,16 m² satılık uygun arsa! İstanbul, Ankara, İzmir'den başvuran tapuyu alıyor

Milli Emlak, gayrimenkul sektöründe yeni bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gayrimenkul piyasasında uygun fiyatlı tapu fırsatlarıyla adından söz ettiren Milli Emlak, bu kampanya ile vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele edenler için önemli bir ferahlama sağlayacak olan bu fırsat, ev sahibi olmayı düşünenler için kaçırılmayacak nitelikte.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 17:24 Güncelleme 10 Haziran 2024, 17:24

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Milli Emlak'ın cazip fiyatlarla arsa satışları, ev sahibi olma hayali kuranların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kampanya ile arsa sahibi olmayı düşünenler için önemli bir adım atma fırsatı sunulmuş oluyor.

25 bin TL'ye satılık arsa25 bin TL'ye satılık arsa

25 BİN TL'YE 1 DÖNÜM ARSA

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺25.000,00
Teminat Bedeli ₺5.000,00
Uygun Yüzölçümü 1.551,16 m²
İhale Tarihi 03/07/2024
İhale Saati 10:30
İhale Yeri Kütahya
İletişim Adresi https://kutahya.csb.gov.tr/
Telefon (274) 412 44 22

Taşınmaz No 43080102371
Pafta/Ada/Parsel J22-C-13-D-3/131/179
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 1.551,16 m²
Hazine Hissesi /
Uygun Görülen Yüzölçümü 1.551,16 m²

25 bin TL'ye satılık arazi25 bin TL'ye satılık arazi

24 AY TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI

Milli Emlak tarafından satışa sunulan taşınmazlarda alıcılarına çeşitli avantajlar da sunuluyor. Bunlar arasında 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti hakkı ve isteyenlere 24 ay eşit taksitle ödeme kolaylığı gibi imkanlar bulunuyor.

Milli Emlak'ın piyasaya sunduğu gayrimenkuller arasında kullanılmayan devlet arazilerinden inşaat alanlarına, küçük bahçelerden konutlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. En önemlisi, bu emlaklar en uygun fiyat seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda.

Özellikle az ve orta gelir seviyesindeki bireyler için mülk edinme imkanlarını artırmak amacıyla, Milli Emlak, TOKİ'nin konut sunma çabalarına ilave olarak ekonomik maliyetli arsa ve arazi satışlarını çoğalttı. Bu ekonomik fiyatlar, bir mülk sahibi olma hayali kuranlar ve emlak yatırımı yapmak isteyenler için olumlu bir haber niteliği taşıyor.

Milli Emlaktan peynir ekmek gibi satılan ucuz arsa ilanları duyuruldu! 10,20,30 bin TLye tapuyu cebinize koyun!Milli Emlaktan peynir ekmek gibi satılan ucuz arsa ilanları duyuruldu! 10,20,30 bin TLye tapuyu cebinize koyun!
Milli Emlak'tan peynir ekmek gibi satılan ucuz arsa ilanları duyuruldu! 10,20,30 bin TL'ye tapuyu cebinize koyun!

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