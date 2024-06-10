Milli Emlak'ın cazip fiyatlarla arsa satışları, ev sahibi olma hayali kuranların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kampanya ile arsa sahibi olmayı düşünenler için önemli bir adım atma fırsatı sunulmuş oluyor.
Milli Emlak'ın cazip fiyatlarla arsa satışları, ev sahibi olma hayali kuranların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kampanya ile arsa sahibi olmayı düşünenler için önemli bir adım atma fırsatı sunulmuş oluyor.
25 BİN TL'YE 1 DÖNÜM ARSA
|Tahmin Edilen İhale Bedeli
|₺25.000,00
|Teminat Bedeli
|₺5.000,00
|Uygun Yüzölçümü
|1.551,16 m²
|İhale Tarihi
|03/07/2024
|İhale Saati
|10:30
|İhale Yeri
|Kütahya
|İletişim Adresi
|https://kutahya.csb.gov.tr/
|Telefon
|(274) 412 44 22
|Taşınmaz No
|43080102371
|Pafta/Ada/Parsel
|J22-C-13-D-3/131/179
|İmar Durumu
|Hayır
|İmar Özellik Adı
|Yasal Dayanak
|2886 / 45
|Taşınmaz Yüzölçümü
|1.551,16 m²
|Hazine Hissesi
|/
|Uygun Görülen Yüzölçümü
|1.551,16 m²
24 AY TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI
Milli Emlak tarafından satışa sunulan taşınmazlarda alıcılarına çeşitli avantajlar da sunuluyor. Bunlar arasında 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti hakkı ve isteyenlere 24 ay eşit taksitle ödeme kolaylığı gibi imkanlar bulunuyor.
Milli Emlak'ın piyasaya sunduğu gayrimenkuller arasında kullanılmayan devlet arazilerinden inşaat alanlarına, küçük bahçelerden konutlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. En önemlisi, bu emlaklar en uygun fiyat seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda.
Özellikle az ve orta gelir seviyesindeki bireyler için mülk edinme imkanlarını artırmak amacıyla, Milli Emlak, TOKİ'nin konut sunma çabalarına ilave olarak ekonomik maliyetli arsa ve arazi satışlarını çoğalttı. Bu ekonomik fiyatlar, bir mülk sahibi olma hayali kuranlar ve emlak yatırımı yapmak isteyenler için olumlu bir haber niteliği taşıyor.