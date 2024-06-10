Milli Emlak'ın piyasaya sunduğu gayrimenkuller arasında kullanılmayan devlet arazilerinden inşaat alanlarına, küçük bahçelerden konutlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. En önemlisi, bu emlaklar en uygun fiyat seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda.

Özellikle az ve orta gelir seviyesindeki bireyler için mülk edinme imkanlarını artırmak amacıyla, Milli Emlak, TOKİ'nin konut sunma çabalarına ilave olarak ekonomik maliyetli arsa ve arazi satışlarını çoğalttı. Bu ekonomik fiyatlar, bir mülk sahibi olma hayali kuranlar ve emlak yatırımı yapmak isteyenler için olumlu bir haber niteliği taşıyor.