İslam Memiş Temmuz için son uyarısını yaptı! Altın alacaklara geçmiş olsun! Bayrama kadar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde;

"Borsa İstanbul 10 bin 344 puanda. Yatay seyrini koruyor. 10 bin 400 puan kritik bir direnç seviyesi. Teknik olarak düzeltmeler daha bitmedi. Hem BRICS hem Putin açıklaması, dış politikada farklı gerilimlere neden olabilir. Türkiye'nin Batı'yla finansman anlaşmalarını çok istemeyen bir açıklama yaptı. Bu borsayı belki etkileyebilir ama bayramdan sonra yeni rallileri bekleyeceğiz. Bayrama kadar olan süreçte destek seviyelerini takip edeceğim. Bant aralığım 10 bin altına sarkmalar, yukarıda ise 10 bin 400" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DESTEK SEVİYELERİNİ TAKİP EDECEĞİZ

"Dolar kuru normalleşmeye başladı. Borsa tarafında vergilendirme dedikodusu moralleri bozmuştu. Dolar kuru yukarı yönlü hareket etmişti. 32.20 - 32.25'te dinlenmek isteyebilir ama orta ve uzun vadede yabancı para birimlerinde yükseliş beklentim devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası 5 yıl aradan sonra faiz indirimi yaptı beklentiler doğrultusunda. Bu diğer gelişmiş ülkelerin indirim yapacağının sinyalini verdi. Şimdi gözlerimiz Fed'de. Fed ne yapacak bakalım. Ben de yıl sonuna kadar Fed'den 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Euro/dolar paritesinde 1.0750 ve 1.0900 bandını izliyoruz. ABD tarım dışı istihdam verisi var. Önümüzdeki hafta destek seviyelerini takip edeceğiz."