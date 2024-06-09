Dolapları kurcalamaya başlayın! 20 yıllık bu Türk lirası banknotunu bulursan yaşadın

Tokat'ta 33 yıldır aktarlık yapmakta olan bir esnaf, müşterilerinden birinin 19 yıl önce kendisine ödeme olarak verdiği 20 Yeni Türk Lirası'nda bir baskı hatası fark etti. 2005 yılında Türkiye'de yapılan para reformuyla tedavüle giren Yeni Türk Lirası'nın bu örneği, kağıdın katlanması sonucu oluşan boşluk nedeniyle hatalı kesilmiş. Vatandaş, bu özel parayı bankaya götürüp yenisiyle değiştirmek yerine dükkanındaki kasada saklama kararı aldı.
KOLEKSİYONERLERİN YENİ GÖZDESİ
Bu tür nadir bulunan hatalı basım banknotlar, koleksiyonerler arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. İnternet üzerinden yapılan satışlarla koleksiyonerlere ulaşan satıcılar bu sayede paralarının değerini artırma şansı yakalıyor.
Özellikle ön yüzdeki eksik sıfırlar gibi dikkat çekici hatalar, banknotları daha da değerli hale getiriyor. Tokat'taki esnaf da meraklı bir koleksiyoner çıkması halinde 20 YTL'lik banknotunu 50 bin lira karşılığında satmayı düşündüğünü belirtiyor.