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Dolapları kurcalamaya başlayın! 20 yıllık bu Türk lirası banknotunu bulursan yaşadın

Hatalı basım banknotlar tıpkı bir sanat eseri gibi, onları buldukları anda büyük bir heyecan yaratıyor. Türkiye genelinde zaman zaman ortaya çıkan bu hatalı banknotlar özellikle koleksiyoncular için paha biçilmez değerlere ulaşabiliyor. İnternet üzerindeki satış platformlarında 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla listelenen bu banknotlar bazen 200 bin TL gibi astronomik rakamlara ulaşabiliyor.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 13:28 Güncelleme 09 Haziran 2024, 13:41
Dolapları kurcalamaya başlayın! 20 yıllık bu Türk lirası banknotunu bulursan yaşadın

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Tokat'ta 33 yıldır aktarlık yapmakta olan bir esnaf, müşterilerinden birinin 19 yıl önce kendisine ödeme olarak verdiği 20 Yeni Türk Lirası'nda bir baskı hatası fark etti. 2005 yılında Türkiye'de yapılan para reformuyla tedavüle giren Yeni Türk Lirası'nın bu örneği, kağıdın katlanması sonucu oluşan boşluk nedeniyle hatalı kesilmiş. Vatandaş, bu özel parayı bankaya götürüp yenisiyle değiştirmek yerine dükkanındaki kasada saklama kararı aldı.

KOLEKSİYONERLERİN YENİ GÖZDESİ

Bu tür nadir bulunan hatalı basım banknotlar, koleksiyonerler arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. İnternet üzerinden yapılan satışlarla koleksiyonerlere ulaşan satıcılar bu sayede paralarının değerini artırma şansı yakalıyor.

Özellikle ön yüzdeki eksik sıfırlar gibi dikkat çekici hatalar, banknotları daha da değerli hale getiriyor. Tokat'taki esnaf da meraklı bir koleksiyoner çıkması halinde 20 YTL'lik banknotunu 50 bin lira karşılığında satmayı düşündüğünü belirtiyor.

2005 yılında Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasının ardından, Yeni Türk Lirası tedavüle girmişti. Bu geçiş dönemi, hatalı basım banknotların daha da öne çıkmasına sebep oldu.

2010 yılında TL ibaresinin devreye girmesiyle birlikte, eski Yeni Türk Lirası banknotlarının koleksiyonerler için değeri arttı. Tokat'taki esnaf gibi, hatayı fark eden ve paralarını saklayan vatandaşlar, zamanla banknotlarının değerinin katlanarak arttığını görebilirler.

Bu tür koleksiyonluk paralar, sadece maddi değerleriyle değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi önemleriyle de dikkat çekiyor.

Vatandaşların cüzdanlarını kontrol ederken bir kez daha bakmalarını teşvik eden bu durum, koleksiyonerlik hobisinin daha da popüler hale gelmesine yol açıyor.

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