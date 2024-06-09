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3 yıldır düzenli temettü ödeyen şirketler listelendi... En çok TEMETTÜ VEREN hisseler! En güçlü halka arz şirketleri

Temettü ödemeleri, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. 2024 yılında da birçok şirket düzenli olarak temettü dağıtımına devam etti. DOAS, TTRAK gibi şirketlerin ilk sıralarda yer aldığı liste büyük ilgi çekiyor. Halka arza girmek isteyenlerin de merakla araştırdığı düzenli temettü ödeyen şirketleri sizler için derledik. İşte, geçtiğimiz son 3 yılda temettü ödeyen önde gelen şirketler..

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 20:11 Güncelleme 09 Haziran 2024, 20:11
3 yıldır düzenli temettü ödeyen şirketler listelendi... En çok TEMETTÜ VEREN hisseler! En güçlü halka arz şirketleri

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2024 yılı, yatırımcılar için temettü kazançlarının zirve yaptığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Dünya ekonomisinin dalgalı denizlerinde, temettü ödemeleri istikrarlı limanlar gibiydi, yatırımcılara gelir sağlamak için güvenli bir sığınak oluşturdu. İşte düzenli temettü ödeyen ve yatırımcılarına istikrarlı gelir kaynakları sunan şirketlerin listesi...

EN ÇOK TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER LİSTESİ

Son üç yılda yatırımcılarına düzenli olarak karını dağıtan temettü verimi yüksek şirketler belirlendi. Temettü ödemeleri, yatırımcılar için istikrarlı bir gelir kaynağı sağlamanın yanı sıra, güvenilir bir yatırım fırsatı sunar. İşte, 2022-2023-2024 dönemlerinde temettü verimi en yüksek olan şirketler ve temettü verimleri...

1- Doğuş Otomotiv (DOAS) - %35.47

2- Türk Traktör (TTRAK) - %21.21


3- Naturel Gaz (NTGAZ) - %20.76


4- Enerjisa Enerji (ENJSA) - %18.78

5- Tofaş Otomotiv (TOASO) - %18.58

5- Anadolu Hayat (ANHYT) - %17.65

Yatırımcılar, hisse senedi fiyatının yanı sıra şirketin temettü verimini, borçlarını, nakit akışını ve temettü politikasını dikkate alarak yatırım yapmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, hiçbir hisse için düzenli temettü ödemelerinin garanti olduğu söylenemez. Şirketler, ekonomik koşullar veya şirket performansına bağlı olarak temettü politikalarını değiştirebilir.

Yatırımcılar her zaman birden fazla veriyi analiz ederek karar vermeli ve yatırım yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır. Bu haber, yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırım yapmadan önce profesyonel bir danışmana başvurmanız önemlidir.

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