20 yıllık bu Türk lirası banknotunu bulursan yaşadın! Dolapları kurcalamaya başlayın!

2005 yılında Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasının ardından, Yeni Türk Lirası tedavüle girmişti. Bu geçiş dönemi, hatalı basım banknotların daha da öne çıkmasına sebep oldu.

2010 yılında TL ibaresinin devreye girmesiyle birlikte, eski Yeni Türk Lirası banknotlarının koleksiyonerler için değeri arttı. Tokat'taki esnaf gibi, hatayı fark eden ve paralarını saklayan vatandaşlar, zamanla banknotlarının değerinin katlanarak arttığını görebilirler.

Bu tür koleksiyonluk paralar, sadece maddi değerleriyle değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi önemleriyle de dikkat çekiyor.

Vatandaşların cüzdanlarını kontrol ederken bir kez daha bakmalarını teşvik eden bu durum, koleksiyonerlik hobisinin daha da popüler hale gelmesine yol açıyor.