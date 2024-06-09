SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

20 yıllık bu Türk lirası banknotunu bulursan yaşadın! Dolapları kurcalamaya başlayın!

Hatalı basım banknotlar, nadir bulunmaları nedeniyle bir sanat eseri gibi büyük heyecan uyandırıyor. Türkiye'de zaman zaman ortaya çıkan ve özellikle koleksiyonerler için büyük değer taşıyan bu banknotlar, çevrimiçi satış platformlarında 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Bazen bu fiyatlar 200 bin TL gibi astronomik rakamlara çıkabiliyor, bu da koleksiyoncular arasında büyük bir rekabete yol açıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:36 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:36
20 yıllık bu Türk lirası banknotunu bulursan yaşadın! Dolapları kurcalamaya başlayın!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tokat'ta 33 yıldır aktarlık yapmakta olan bir esnaf, müşterilerinden birinin 19 yıl önce kendisine ödeme olarak verdiği 20 Yeni Türk Lirası'nda bir baskı hatası fark etti. 2005 yılında Türkiye'de yapılan para reformuyla tedavüle giren Yeni Türk Lirası'nın bu örneği, kağıdın katlanması sonucu oluşan boşluk nedeniyle hatalı kesilmiş. Vatandaş, bu özel parayı bankaya götürüp yenisiyle değiştirmek yerine dükkanındaki kasada saklama kararı aldı.

KOLEKSİYONERLERİN YENİ GÖZDESİ

Bu tür nadir bulunan hatalı basım banknotlar, koleksiyonerler arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. İnternet üzerinden yapılan satışlarla koleksiyonerlere ulaşan satıcılar bu sayede paralarının değerini artırma şansı yakalıyor.

Özellikle ön yüzdeki eksik sıfırlar gibi dikkat çekici hatalar, banknotları daha da değerli hale getiriyor. Tokat'taki esnaf da meraklı bir koleksiyoner çıkması halinde 20 YTL'lik banknotunu 50 bin lira karşılığında satmayı düşündüğünü belirtiyor.

2005 yılında Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasının ardından, Yeni Türk Lirası tedavüle girmişti. Bu geçiş dönemi, hatalı basım banknotların daha da öne çıkmasına sebep oldu.

2010 yılında TL ibaresinin devreye girmesiyle birlikte, eski Yeni Türk Lirası banknotlarının koleksiyonerler için değeri arttı. Tokat'taki esnaf gibi, hatayı fark eden ve paralarını saklayan vatandaşlar, zamanla banknotlarının değerinin katlanarak arttığını görebilirler.

Bu tür koleksiyonluk paralar, sadece maddi değerleriyle değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi önemleriyle de dikkat çekiyor.

Vatandaşların cüzdanlarını kontrol ederken bir kez daha bakmalarını teşvik eden bu durum, koleksiyonerlik hobisinin daha da popüler hale gelmesine yol açıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampı saldırısının perde arkası ortaya çıktı! İstihbarat ABD’den! Filistinli gibi sızmışlar
Başkan Erdoğan davet etti! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor
İHH
Meteoroloji’den son rapor geldi! Sıcak hava etkisini artıracak! Bugün hava nasıl olacak?
Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak
Almanya’da çaldı lüks otellerde yedi! Yasemin Gündoğan’ın 8.2 milyon Euro’yı ne yaptığı ortaya çıktı
Yatırımcıların göz bebeği Türkiye! 2 ay ayda 1 trilyonluk artış
Promosyona Temmuz zammı: Emekliler dikkat! Maaşlardaki artış bankaların ödemelerini nasıl artıracak? Kimlerin alabileceği promosyon yükselecek?
Fenerbahçe başkanını seçti! Ali Koç yeniden başkanlık koltuğunda oturacak
Kuduz karantinası ilan edilen bölgeden 35 köpeği kaçıran ’Köpekvelisi’ mahlaslı kadın gözaltına alındı
SON DAKİKA | Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan erken seçim çağrısı! Ulusal Meclis’i feshetti
Galatasaray’dan yeni hamle: Orta saha pozisyonu için Al- Nassr’ın Fildişili yıldızı Seko Fofana’ya kancayı taktı
Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Programı’nda gençlerle bir araya geldi
Soykırım kabinesinden peş peşe istifalar: Önce Gantz sonra Eisenkot | Netanyahu’yu yerden yere vurdu
’YKS soruları sızdırıldı’ yalanı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Resen soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA