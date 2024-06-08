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TCMB'nin adımı sonrası Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama: "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40’tan yüzde 30’a indireceği bildirildi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini belirterek, "Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 13:32 Güncelleme 08 Haziran 2024, 13:32
TCMB’nin adımı sonrası Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama: Sadeleştirme adımlarımız sürecek

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Merkez Bankasının normalleşme adımları devam ederken, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi.

YÜZDE 40'TAN YÜZDE 30'A DÜŞÜRÜLDÜ
Buna göre, TCMB'nin 10 Haziran'dan itibaren ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB'ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a düşüreceği ifade edildi.



SADELEŞTİRME ADIMLARIMIZ SÜRECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini belirterek, "Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, uygulamaya aldıkları sadeleşme adımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı kasım ayında yüzde 40'a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."

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