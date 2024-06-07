Ziraat Bankası 120 AY vadeli 9.499 TL taksitle 1.1 milyon TL KONUT KREDİSİ veriyor

Ortak konut kredisi paketi, normalde yüksek taksitlerle ödenmesi gereken kredi miktarını, ortaklar arasında bölüşerek, ödeme yükünü hafifletir. Bu sayede, ev almak isteyenlerin kredi ödemeleri daha sürdürülebilir bir hale gelir.

Örneğin, normal şartlar altında 47.497,29 TL aylık taksit ödemesi gereken bir konut kredisi, 5 kişi tarafından ortaklaşa kullanıldığında, kişi başı ödeme miktarı 9.499 TL'ye düşer. Bu durum, kredi taksitlerinin ödenmesini kolaylaştırırken, aynı zamanda kredi onayı alma şansını da artırır.

Ortak kredi kullanımı, krediyi çeken kişilerin her birinin gelir ve kredi notlarının toplamı üzerinden değerlendirilir, bu da bankalar için daha güvenilir bir yapı sunar.

Ortak konut kredisi nedir? Ortak konut kredisi, bir grup kişinin bir araya gelerek ortaklaşa kredi kullanmasıyla ev sahibi olmalarını sağlayan bir finansman yöntemidir. Kaç kişi ortak konut kredisi kullanabilir? Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyasında en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek kredi kullanabilir.