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Ziraat Bankası 120 AY vadeli 9.499 TL taksitle 1.1 milyon TL KONUT KREDİSİ veriyor

Ev sahibi olma hayali, pek çok Türk vatandaşının özlemlerinden biri haline gelmiştir. Ancak son yıllarda Türkiye'de artan konut fiyatları ve yüksek kredi faiz oranları, bu hayali gerçekleştirmeyi zorlaştırmıştır. Neyse ki, Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyasıyla bu durum biraz daha kolay hale gelebilir. İşte detaylar:

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 11:14 Güncelleme 07 Haziran 2024, 11:15
Ziraat Bankası 120 AY vadeli 9.499 TL taksitle 1.1 milyon TL KONUT KREDİSİ veriyor

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Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası, ev sahibi olma hayali kuran herkes için önemli bir fırsat sunmaktadır. Yüksek kredi faiz oranları ve artan konut fiyatlarıyla başa çıkmak zor olsa da, bu kampanya sayesinde ev almak daha erişilebilir hale gelir.

Ziraat Bankası'nın Çözümü: Ortak Konut Kredisi

Ziraat Bankası, ev sahibi olma hayali kuran herkesin yanında durmak için bir adım atmıştır. Ortak konut kredisi kampanyasıyla, ev almak isteyenlerin yanında yer alarak çözüm sunmaktadır. Bu kampanya, kredi ödemelerini kolaylaştırarak ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Başvuru için en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelebilir. Bu şekilde, birlikte kredi kullanarak daha düşük aylık taksitlerle ev sahibi olmak mümkün hale gelir. Ziraat Bankası'nın sunduğu bu fırsat, ev almak isteyenler için önemli bir kolaylık sağlar.

Ortak konut kredisi paketi, normalde yüksek taksitlerle ödenmesi gereken kredi miktarını, ortaklar arasında bölüşerek, ödeme yükünü hafifletir. Bu sayede, ev almak isteyenlerin kredi ödemeleri daha sürdürülebilir bir hale gelir.

Örneğin, normal şartlar altında 47.497,29 TL aylık taksit ödemesi gereken bir konut kredisi,

5 kişi tarafından ortaklaşa kullanıldığında, kişi başı ödeme miktarı 9.499 TL'ye düşer. Bu durum, kredi taksitlerinin ödenmesini kolaylaştırırken, aynı zamanda kredi onayı alma şansını da artırır.

Ortak kredi kullanımı, krediyi çeken kişilerin her birinin gelir ve kredi notlarının toplamı üzerinden değerlendirilir, bu da bankalar için daha güvenilir bir yapı sunar.

Ortak konut kredisi nedir?

Ortak konut kredisi, bir grup kişinin bir araya gelerek ortaklaşa kredi kullanmasıyla ev sahibi olmalarını sağlayan bir finansman yöntemidir.

Kaç kişi ortak konut kredisi kullanabilir?

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyasında en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek kredi kullanabilir.

Başvuru süreci nasıl işler?

Başvuru, Ziraat Bankası şubelerinden veya resmi web sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Gerekli belgeler ve detaylı bilgi bankanın web sitesinde yer almaktadır.

Kredi ödeme planı nasıl belirlenir?

Kredi ödeme planı, ortakların sayısına ve kredi miktarına göre belirlenir. Her ortak, ödeme yapacağı miktarı belirler ve bu miktarlar toplanarak kredi ödeme planı oluşturulur.

Ortak konut kredisi kullananların finansal durumu nasıl değerlendirilir?

Ortak konut kredisi kullananların finansal durumu, her ortakın gelir ve kredi notu üzerinden değerlendirilir. Bu sayede banka, daha güvenilir bir kredi yapısı oluşturur ve riskleri minimize eder.

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