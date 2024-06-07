Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor

Günün ikinci bölümü Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Sinanoğlu moderatörlüğünde, Şef Çiğdem Seferoğlu'nun ağırlandığı özel oturum ile başlayacak.

Çevresel ve iklimsel değişikliklerin tarımsal üretime etkisi, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meltem Onay'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan "Değişim İçin Tarım" konulu panelde ele alınacak. Panelin konuşmacılar arasında Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılıç, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (FAD) Türkiye Program Sorumlusu Taylan Kıymaz, Ferrero Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sera Üner, Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Ürün Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Beysel yer alıyor.

"Bakan Yardımcıları Özel Oturumu"nu Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu yönetecek. Panele T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan katılacak.