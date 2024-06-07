Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Inbusiness'ın düzenlediği "II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" 7 Haziran 2024, bugün Turkuvaz Medya Center'da düzenleniyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Inbusiness'ın düzenlediği "II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" 7 Haziran 2024, bugün Turkuvaz Medya Center'da düzenleniyor.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirve kapsamında, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, kendisine ayrılan özel oturumda AB yolunda sürdürülebilir iş modelleri ve kalkınma hedeflerini değerlendirecek. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Tuğba Dinçbaş da özel oturumda sürdürülebilirlik konusunu çevre ve iklim değişikliği ekseninde ele alacak.
Günün ilk paneli "Değişim İçin İşi Yeniden Tasarlamak" oturumunda, Escarus Genel Müdür Yardımcısı Melis Bitlis moderatörlüğünde; ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, RE&UP Sürdürülebilirlik Başkanı Ebru Özküçük Güler, Medcem Çimento Grubu CEO'su Mehmet Ali Ceylan'ın katılımıyla gerçekleşecek.
Sabah bölümünde gerçekleşecek olan özel oturumda, Turkuvaz Medya Dergiler Genel Müdürü Yardımcısı Özgür Atanur moderatörlüğünde, yönetmen yapımcı ve oyuncu Engin Altan Düzyatan ağırlanacak.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI ENERJİ, TARIM VE ŞEHİR PLANLAMACILIĞINDA DÖNÜŞÜM DÖNEMİ
Sürdürülebilirlik ve enerji sektörü arasındaki bağlantı "Değişim İçin Enerjinin Dönüşümü" Kearney Türkiye Yönetici Ortağı Onur Okutur'un moderatörlüğünde; Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Ayvas, Kalyon Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Proje Destekleri Daire Başkanı Ersoy Metin, Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz ve RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla sözcülüğünde değerlendirilecek.
Günün ikinci bölümü Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Sinanoğlu moderatörlüğünde, Şef Çiğdem Seferoğlu'nun ağırlandığı özel oturum ile başlayacak.
Çevresel ve iklimsel değişikliklerin tarımsal üretime etkisi, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meltem Onay'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan "Değişim İçin Tarım" konulu panelde ele alınacak. Panelin konuşmacılar arasında Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılıç, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (FAD) Türkiye Program Sorumlusu Taylan Kıymaz, Ferrero Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sera Üner, Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Ürün Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Beysel yer alıyor.
"Bakan Yardımcıları Özel Oturumu"nu Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu yönetecek. Panele T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan katılacak.
Zirve, House Beatiful Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Fatma Özel'in moderatörlüğünde moda tasarımcısı Dilek Hanif ile gerçekleştirilecek olan söyleşiyle son bulacak.
II. SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜZYIL ZİRVESİ ve ÖDÜL TÖRENİ
7 HAZİRAN 2024
09:15 – 09:20 AÇILIŞ KONUŞMASI
Sn. Hülya Güler
InBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni & Sabah Gazetesi Yazarı
09:20 – 09:30 AÇILIŞ KONUŞMASI
Sn. Davut Gül
İstanbul Valisi
09:30 – 09:45 ÖZEL OTURUM
Sn. Dr. Tuğba Dinçbaş
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı
09:45 – 10:05 ÖZEL OTURUM
Sn. Mehmet Kemal Bozay
T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı
10:05 – 11:05 PANEL
DEĞİŞİM İÇİN İŞİ YENİDEN TASARLAMAK
MODERATÖR Melis Bitlis - Escarus Direktörü
KONUŞMACILAR Mete İmer - ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri
Doruk Malhan - Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bahar Güçlü - Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Ebru Özküçük Güler - RE&UP Chief Sustainability Officer (CSO)
Mehmet Ali Ceylan - Medcem Çimento Grubu CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi
11:05 – 11:15 KAHVE ARASI
11:15 – 11:35 ÖZEL OTURUM
Sn. Engin Altan Düzyatan
Yönetmen, yapımcı, oyuncu
Sn. Özgür Atanur
Turkuvaz Medya Dergiler Genel Müdür Yardımcısı
11:35 – 12:30 PANEL
DEĞİŞİM İÇİN ENERJİNİN DÖNÜŞÜMÜ
MODERATÖR Sn. Onur Okutur – Kearney Türkiye Yönetici Ortağı
KONUŞMACILAR Sn. Dr. Murtaza Ata – Kalyon Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Ersoy Metin – T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Proje Destekleri Daire Başkanı
Sn. Zeynep Harezi Yılmaz - Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sn. Alpay Beyla – RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü
Sn. Yaşar Arvas – Dicle Elektrik Genel Müdürü
12:30 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 14:10 ÖZEL OTURUM
Sn. Çiğdem Seferoğlu – Şef
Sn. Esra Sinanoğlu – Sofra Dergisi Yayın Yönetmeni
14:10 – 15:15 PANEL
DEĞİŞİM İÇİN TARIMIN DÖNÜŞÜMÜ
MODERATÖR Sn. Prof. Dr. Meltem Onay - Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü
KONUŞMACILAR Sn. Mert Altınkılınç – Kerevitaş CEO
Sn. Taylan Kıymaz - Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Türkiye Program Sorumlusu
Sn. Cem Beysel - Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Ürün Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
Sn. Sera Üner - Ferrero Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü
Coşkun Yıldırım – TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı
15:15 – 15:25 KAHVE ARASI
15:25 – 16:45 PANEL
BAKAN YARDIMCILARI ÖZEL OTURUMU
MODERATÖR Sn. Okan Müderrisoğlu – Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı
KONUŞMACILAR Sn. Dr. Ahmet Bağcı - T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Sn. Dr. Ömer Fatih Sayan - T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı
16:45 – 17:15 ÖZEL KAPANIŞ OTURUMU
Dilek Hanif – Moda Tasarımcısı
Fatma Özel– House Beautiful Türkiye Genel Yayın Yönetmeni