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Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor

Turkuvaz Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Inbusiness’ın II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi bugün gerçekleşiyor. İlki geçen yıl gerçekleştirilen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nin bu yılki teması ‘Hedefler ve Gerçekler’ olarak belirlendi. 2030 ve 2053 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yolunda mevcut tabloya ve bundan sonra hızla ve kararlılıkla atılması gereken adımlara odaklanılacak zirveye kamu, iş ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katkı sağlayacak. Sürdürülebilir bir dünya için gerekli iş modellerinin kurulmasında rehberlik edecek. Sürdürülebilirlik yol haritası çıkarılmasına katkı sağlamayı amaçlayan zirvede Moda tasarımcısı Dilek Hanif ve yapımcı, yönetmen Engin Altan Düzyatan gibi kamuoyunun ilgiyle takip ettiği isimler farklı bakış açılarıyla konuyu atıksız bir dünya hedefi ekseninde değerlendirirken, sürdürülebilir bir kalkınma için gerekli yol haritasına katkı sağlayacak.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 13:16 Güncelleme 07 Haziran 2024, 08:28
Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor

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Turkuvaz Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Inbusiness'ın düzenlediği "II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" 7 Haziran 2024, bugün Turkuvaz Medya Center'da düzenleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gülİstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirve kapsamında, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, kendisine ayrılan özel oturumda AB yolunda sürdürülebilir iş modelleri ve kalkınma hedeflerini değerlendirecek. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Tuğba Dinçbaş da özel oturumda sürdürülebilirlik konusunu çevre ve iklim değişikliği ekseninde ele alacak.

Günün ilk paneli "Değişim İçin İşi Yeniden Tasarlamak" oturumunda, Escarus Genel Müdür Yardımcısı Melis Bitlis moderatörlüğünde; ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, RE&UP Sürdürülebilirlik Başkanı Ebru Özküçük Güler, Medcem Çimento Grubu CEO'su Mehmet Ali Ceylan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Sabah bölümünde gerçekleşecek olan özel oturumda, Turkuvaz Medya Dergiler Genel Müdürü Yardımcısı Özgür Atanur moderatörlüğünde, yönetmen yapımcı ve oyuncu Engin Altan Düzyatan ağırlanacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI ENERJİ, TARIM VE ŞEHİR PLANLAMACILIĞINDA DÖNÜŞÜM DÖNEMİ
Sürdürülebilirlik ve enerji sektörü arasındaki bağlantı "Değişim İçin Enerjinin Dönüşümü" Kearney Türkiye Yönetici Ortağı Onur Okutur'un moderatörlüğünde; Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Ayvas, Kalyon Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Proje Destekleri Daire Başkanı Ersoy Metin, Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz ve RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla sözcülüğünde değerlendirilecek.

Günün ikinci bölümü Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Sinanoğlu moderatörlüğünde, Şef Çiğdem Seferoğlu'nun ağırlandığı özel oturum ile başlayacak.

Çevresel ve iklimsel değişikliklerin tarımsal üretime etkisi, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meltem Onay'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan "Değişim İçin Tarım" konulu panelde ele alınacak. Panelin konuşmacılar arasında Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılıç, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (FAD) Türkiye Program Sorumlusu Taylan Kıymaz, Ferrero Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sera Üner, Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Ürün Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Beysel yer alıyor.

"Bakan Yardımcıları Özel Oturumu"nu Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu yönetecek. Panele T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan katılacak.

Dilek Hanif Dilek Hanif

Zirve, House Beatiful Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Fatma Özel'in moderatörlüğünde moda tasarımcısı Dilek Hanif ile gerçekleştirilecek olan söyleşiyle son bulacak.

II. SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜZYIL ZİRVESİ ve ÖDÜL TÖRENİ

7 HAZİRAN 2024

09:15 – 09:20 AÇILIŞ KONUŞMASI

Sn. Hülya Güler

InBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni & Sabah Gazetesi Yazarı

09:20 – 09:30 AÇILIŞ KONUŞMASI

Sn. Davut Gül

İstanbul Valisi

09:30 – 09:45 ÖZEL OTURUM

Sn. Dr. Tuğba Dinçbaş

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı

09:45 – 10:05 ÖZEL OTURUM

Sn. Mehmet Kemal Bozay

T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı

10:05 – 11:05 PANEL

DEĞİŞİM İÇİN İŞİ YENİDEN TASARLAMAK

MODERATÖR Melis Bitlis - Escarus Direktörü

KONUŞMACILAR Mete İmer - ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri

Doruk Malhan - Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bahar Güçlü - Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Ebru Özküçük Güler - RE&UP Chief Sustainability Officer (CSO)

Mehmet Ali Ceylan - Medcem Çimento Grubu CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

11:05 – 11:15 KAHVE ARASI

11:15 – 11:35 ÖZEL OTURUM

Sn. Engin Altan Düzyatan

Yönetmen, yapımcı, oyuncu

Sn. Özgür Atanur

Turkuvaz Medya Dergiler Genel Müdür Yardımcısı

11:35 – 12:30 PANEL

DEĞİŞİM İÇİN ENERJİNİN DÖNÜŞÜMÜ

MODERATÖR Sn. Onur Okutur – Kearney Türkiye Yönetici Ortağı

KONUŞMACILAR Sn. Dr. Murtaza Ata – Kalyon Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Ersoy Metin – T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Proje Destekleri Daire Başkanı

Sn. Zeynep Harezi Yılmaz - Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sn. Alpay Beyla – RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü

Sn. Yaşar Arvas – Dicle Elektrik Genel Müdürü

12:30 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ

13:45 – 14:10 ÖZEL OTURUM

Sn. Çiğdem Seferoğlu – Şef

Sn. Esra Sinanoğlu – Sofra Dergisi Yayın Yönetmeni

14:10 – 15:15 PANEL

DEĞİŞİM İÇİN TARIMIN DÖNÜŞÜMÜ

MODERATÖR Sn. Prof. Dr. Meltem Onay - Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü

KONUŞMACILAR Sn. Mert Altınkılınç – Kerevitaş CEO

Sn. Taylan Kıymaz - Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Türkiye Program Sorumlusu

Sn. Cem Beysel - Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Ürün Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi

Sn. Sera Üner - Ferrero Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü

Coşkun Yıldırım – TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı

15:15 – 15:25 KAHVE ARASI

15:25 – 16:45 PANEL

BAKAN YARDIMCILARI ÖZEL OTURUMU

MODERATÖR Sn. Okan Müderrisoğlu – Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı

KONUŞMACILAR Sn. Dr. Ahmet Bağcı - T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Sn. Dr. Ömer Fatih Sayan - T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı

16:45 – 17:15 ÖZEL KAPANIŞ OTURUMU

Dilek Hanif – Moda Tasarımcısı

Fatma Özel– House Beautiful Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

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