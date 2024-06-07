Peş peşe duyuruldu: Mevduat faizleri dumur etti! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi kaç para Haziran 2024? TEB, ING, Garanti, İş Bankası...

Bu faiz oranlarına göre, 1 milyon liralık bir yatırımın 32 günlük getirisi bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Yatırımcılar, faiz oranlarını ve vade sonu ödemelerini dikkate alarak en uygun bankayı seçebilirler. Mevduat faiz oranlarındaki güncellemeler, Türkiye'deki finansal piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Yatırımcılar, faiz oranlarını ve bankaların politikalarını yakından takip ederek en doğru yatırım kararlarını verebilirler. Haziran 2024 itibariyle açıklanan faiz oranları, yatırımcılara çeşitli seçenekler sunmaktadır. Ancak, her yatırım kararı öncesi detaylı bir analiz yapılması önemlidir.

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