Eczacıbaşı İnovasyon Buluşması, bu yıl Harvard Business Review Türkiye stratejik iş ortaklığıyla 5 Haziran'da gerçekleştirildi. Etkinliğin finalinde, 18'inci kez düzenlenen "İnovasyon Ödülleri Töreni"yle "Eczacıbaşı Topluluğu"nun en başarılı uygulamaları da ödüllerini aldı. Eczacıbaşı Topluluğu İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı, "Kuruluş ve departman ayrımlarını ortadan kaldıran, yetkinlik, uzmanlık ve ilgi alanı dikeylerinde kendini geliştirip ortak üretim yapabilen, sektör ötesi üretim biçimleri uygulayan bir çalışma kültürü ve topluluk yaratmak istiyoruz" diye konuştu.

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