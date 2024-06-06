YKS’de kalem, silgi, su dağıtılacak mı? Pet şişe su ile YKS sınavına girilir mi? Yasak olan eşyalar...

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

YKS sınavında yanınızda bulundurmanız yasak olan eşyalar:

Kurşun kalem

Silgi

Kalemtıraş

Şeker

Peçete

ÖSYM tarafından temin edilecek herhangi bir araç veya gereç

İçecek ve yiyecekler (şeffaf pet şişe içerisinde su hariç)

Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi dışında herhangi bir belge