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YKS'de kalem, silgi, su dağıtılacak mı? Pet şişe su ile YKS sınavına girilir mi? Yasak olan eşyalar...

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adaylar, son hazırlıklarını tamamlarken sınav gününe dair önemli detayları gözden geçiriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından paylaşılan kılavuzda yer alan bilgilere göre, sınav binasına girişte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Peki, YKS'de kalem ve silgi verilecek mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 23:48 Güncelleme 06 Haziran 2024, 23:48
YKS’de kalem, silgi, su dağıtılacak mı? Pet şişe su ile YKS sınavına girilir mi? Yasak olan eşyalar...

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı tüm Türkiye'yi sardı. Adaylar, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek üç oturumlu sınav için son hazırlıklarını yaparken, sınav gününe dair detayları merakla inceliyor. İşte tüm merak edilenler...

YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlandığından adayların, yanlarında getirdikleri kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle sınava girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

YKS'YE SU İLE GİRİLİR Mİ?

Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

SINAVA SAAT İLE GİRİLİR Mİ?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

YKS sınavına girerken yanınızda bulundurabileceğiniz eşyalar:

Alyans
Şeffaf numaralı gözlük
Başörtüsü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne
Kağıt para
Basit tel toka
Şeffaf pet şişe içerisinde su

YKS sınavında yanınızda bulundurmanız yasak olan eşyalar:

Kurşun kalem
Silgi
Kalemtıraş
Şeker
Peçete
ÖSYM tarafından temin edilecek herhangi bir araç veya gereç
İçecek ve yiyecekler (şeffaf pet şişe içerisinde su hariç)
Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi dışında herhangi bir belge

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