YİĞİT AKÜ halka arz ne zaman işlem görecek? YİĞİT AKÜ İŞLEM TARİHİ 2024! Kaç lot verdi, katılım endeksine uygun mu?

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Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, yatırımcıların merakla beklediği BİST işlem tarihi netleşti. Şirket, borsada işlem görmeye başlayacak ve yatırımcılar için yeni bir fırsat sunacak.

YİĞİT AKÜ TALEP TOPLAMA İŞLEMİ SONA ERDİ! Yiğit Akü Malzemeleri halka arzında 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri olmak üzere üç gün boyunca talep toplandı.