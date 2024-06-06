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YİĞİT AKÜ halka arz ne zaman işlem görecek? YİĞİT AKÜ İŞLEM TARİHİ 2024! Kaç lot verdi, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla gerçekleşen Yiğit Akü'nün halka arzı sonuçları açıklandı! 29-31 Mayıs 2024 tarihlerinde 3 gün boyunca talep toplayan şirket, halka arz büyüklüğünü 2.6 milyar TL olarak duyurdu. Bu süreçte, 75.000.000 TL nominal değerli payların tamamı, 34,68 TL sabit fiyattan satıldı ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtıldı. Peki, Yiğit AKÜ borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 19:12 Güncelleme 06 Haziran 2024, 19:12
YİĞİT AKÜ halka arz ne zaman işlem görecek? YİĞİT AKÜ İŞLEM TARİHİ 2024! Kaç lot verdi, katılım endeksine uygun mu?

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Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, yatırımcıların merakla beklediği BİST işlem tarihi netleşti. Şirket, borsada işlem görmeye başlayacak ve yatırımcılar için yeni bir fırsat sunacak.

YİĞİT AKÜ TALEP TOPLAMA İŞLEMİ SONA ERDİ!

Yiğit Akü Malzemeleri halka arzında 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri olmak üzere üç gün boyunca talep toplandı.

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında 34,68 TL birim fiyattan 75 milyon adet hissenin satışı gerçekleşti. Halk Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Yiğit Akü halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL oldu. Halka arzda hisselerin yüzde 79'u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzda bireysel yatırımcılara ortalama 31 Lot (1075 TL) hisse dağıtımı gerçekleşti.

YİĞİT AKÜ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 3 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Yiğit Akü paylarının 6 Haziran 2024 Perşembe günü Borsa İstanbul'da işleme başlayacağı belirtildi. Yiğit Akü 'YIGIT.E' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Yapılan açıklama şu şekilde:

''Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 75.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 300.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 06/06/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 34,68 TL baz fiyat, "YIGIT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.''

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Yiğit Akü halka arzı katılım endeksine uygun değil.

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