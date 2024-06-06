İslam Memiş’ten altın ve dolar uyarısı! Son tarih Kurban Bayramı olarak verildi! Gram altın alacak olanlar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurundaki bu ani yükselişe ilişkin dikkat çeken bir tespitte bulundu. Memiş'e göre, dolar kurundaki bu hızlı yükselişte uluslararası piyasalardaki belirsizlikler etkili oldu. İşte uzman isim tarafından yapılan açıklamalar...

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar ve altın hakkında açıklamalarda bulunan İslamn Memiş şu ifadeleri kullandı;

"Dolar kurunda 32,62 TL seviyesi görüldü. Dolar kuru neden bir anda yükseldi? Dolar kurundaki bu yükselişi net olarak şudur şeklinde açıklamayız. Bunu kimse yapamaz ama bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Brics üyesi olunmasına dair bir açıklama yaptı. Rusya da bunu memnuniyetle karşıladı. Burada Hindistan, Çin, Rusya gibi ülkeler var. "