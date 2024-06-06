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İslam Memiş'ten altın ve dolar uyarısı! Son tarih Kurban Bayramı olarak verildi! Gram altın alacak olanlar...

Altın ve döviz piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendiren uzmanlar, yatırımcılar için önemli tespitlerde bulunuyor. Bugün dolar kurunda yaşanan hızlı yükseliş, piyasalarda dikkatleri üzerine çekti. Dolar kuru, bir süredir 32,20 TL seviyesinde takılı kalırken, bugün beklenmedik bir şekilde 32,62 TL'ye yükseldi. Bu ani yükselişin ardında yatan nedenleri araştıran uzmanlar, çeşitli çıkarımlar yapıyor. İşte altın ve dolar fiyatları hakkında tüm merak edilener...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 20:04 Güncelleme 06 Haziran 2024, 20:07
İslam Memiş’ten altın ve dolar uyarısı! Son tarih Kurban Bayramı olarak verildi! Gram altın alacak olanlar...

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurundaki bu ani yükselişe ilişkin dikkat çeken bir tespitte bulundu. Memiş'e göre, dolar kurundaki bu hızlı yükselişte uluslararası piyasalardaki belirsizlikler etkili oldu. İşte uzman isim tarafından yapılan açıklamalar...

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar ve altın hakkında açıklamalarda bulunan İslamn Memiş şu ifadeleri kullandı;

"Dolar kurunda 32,62 TL seviyesi görüldü. Dolar kuru neden bir anda yükseldi? Dolar kurundaki bu yükselişi net olarak şudur şeklinde açıklamayız. Bunu kimse yapamaz ama bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Brics üyesi olunmasına dair bir açıklama yaptı. Rusya da bunu memnuniyetle karşıladı. Burada Hindistan, Çin, Rusya gibi ülkeler var. "

ONS ALTINDA CUMA ( 7 HAZİRAN 2024 ) GÜNÜNE DİKKAT

"Ons altın şu anda 2.328 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında son iki haftadır 2.280 dolar seviyesine kadar düşüş öngörmüştük. Buna uygun fiyatlamalar görüyoruz. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra ons altın 2.280 dolar ile 2.340 dolar aralığında fiyatlanacak"

"Dolar kurundaki yükselişlerle beraber gram altında da yükselişler takip etmeye başladık. Ons altın geriliyor ama dolar güçlü olduğu için bu yükseliş gerçekleşti. 2.440 TL seviyesinde gram altın işlem görmeye devam ediyor."

"BAYRAM'A KADAR GRAM ALTIN ALACAK OLANLAR..."

"Bu hafta için bu seviyelerin olacağını zaten açıklamıştık. Gram altın 2.740 TL'den bu noktalara geldi. Yüzde 50 alım yapılmasını söylemiştim. Bayrama kadar gram altın alacak olanlar almalıdırlar."

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