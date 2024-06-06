Emekliye %25.86 zam + %4 ek ödeme: SSK, Bağ-Kur’luya en düşük 12.586,00 TL taban maaş! 10.000, 11.250 TL alanlar…

Mayıs ayı enflasyon verileri ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için netleşen yüzde 22.72 oranındaki zam, Temmuz ayında kesinleşecek olan 6 aylık enflasyon oranıyla birlikte daha da artabilir. Enflasyonun yılın ilk 6 ayında yüzde 25'in üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu durumda, emekliler Temmuz ayında daha yüksek bir zam oranıyla karşılaşabilirler.

GÖZLER TABAN AYLIKTA

Emeklilere yönelik bir formül de taban aylık artışı. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında olanların hesabına 10 bin lira yatırılıyor. Burada da bir artış beklentisi bulunuyor. Örneğin; taban aylık artışında karar kılınır ve ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa emeklilere yapılacak en düşük aylık ödeme 12 bin 500 lirayı aşacak.