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Yatırımcılar bugün şok bir duyuruyla karşı karşıya kaldı. Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Aksa Enerji Üretim A.Ş. hissedarları için beklenen temettü kararlarına dair açıklamalar yapıldı. İşte, piyasada dalgalar yaratan o detaylar...

TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPMAYACAKLAR 🔴 Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK), yaptığı açıklamada genel kurul kararıyla temettü dağıtılmayacağını duyurdu. Şirket, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre elde edilecek net dönem karının tamamını olağanüstü yedeklere aktarma kararı aldı. Bu karar, şirketin mevcut finansal durumu ve gelecek stratejileri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.