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TORBA YASA MADDELERİ 2024 || Torba yasa içeriğinde neler var? 3600 ek gösterge, erken emeklilik, taşerona kadro, 7200 gün...

2024 yılında gündemi meşgul eden konulardan biri olan torba yasa, çalışanlar başta olmak üzere kamuoyunun merakla beklediği düzenlemeler arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı gibi konularla birlikte 9. Yargı Paketi'nin torba yasada yer alıp almayacağı da merak konusu. Meclis'te yapılan görüşmelerin ardından torba yasa maddeleri oylamaya sunulacak ve kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İşte, 2024 torba yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri ve beklenen maddeler...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 23:39 Güncelleme 05 Haziran 2024, 23:39
TORBA YASA MADDELERİ 2024 || Torba yasa içeriğinde neler var? 3600 ek gösterge, erken emeklilik, taşerona kadro, 7200 gün...

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Meclis'te yapılan görüşmeler ve açıklamalar doğrultusunda, 2024 torba yasasında 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı gibi konuların ele alındığı bildiriliyor. Bununla birlikte, 9. Yargı Paketi'nin torba yasada olup olmayacağı da kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu olarak öne çıkıyor.

Ev Hanımlarına Emeklilik

Ev kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını açıkladı.

3600 Ek Gösterge: 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili olarak, kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Ancak, bu düzenlemenin torba yasa içerisinde yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI

Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

TORBA YASA DÜZENLMESİ NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?

Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

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