TORBA YASA MADDELERİ 2024 || Torba yasa içeriğinde neler var? 3600 ek gösterge, erken emeklilik, taşerona kadro, 7200 gün...

Meclis'te yapılan görüşmeler ve açıklamalar doğrultusunda, 2024 torba yasası nda 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı gibi konuların ele alındığı bildiriliyor. Bununla birlikte, 9. Yargı Paketi'nin torba yasada olup olmayacağı da kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu olarak öne çıkıyor.

Ev Hanımlarına Emeklilik

Ev kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını açıkladı.

3600 Ek Gösterge: 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili olarak, kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Ancak, bu düzenlemenin torba yasa içerisinde yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.