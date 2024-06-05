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Kademeli emeklilik için kıstas belirlendi! Torba yasada 2000-2008 sonrası SGK'lılar için madde var mı? 58-60 yaş şartı kalkacak mı?

Kademeli emeklilik, 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar için büyük bir beklenti oluşturmaktadır. Kademeli emeklilik düzenlemesi, emeklilik sistemine esneklik kazandırarak, çalışanların daha erken emekli olabilmesine olanak tanıyabilir. Peki, kademeli emeklilik torba yasada var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 07:07 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:07
Kademeli emeklilik için kıstas belirlendi! Torba yasada 2000-2008 sonrası SGK’lılar için madde var mı? 58-60 yaş şartı kalkacak mı?

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Erken emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan kademeli emeklilik düzenlemesi, son dönemde kamuoyunda büyük ilgi görmektedir. EYT düzenlemesinin ardından 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanların beklentileri artmış durumda. Kademeli emeklilik, çalışanların belirli bir hizmet süresi ve yaş kriterini doldurduktan sonra kısmi emeklilik avantajlarından yararlanmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu düzenleme, prim gün sayısını doldurmuş olanların daha erken emekli olabilmesini amaçlamaktadır.

Kademeli Emeklilik Gündemde mi?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olurken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar yararlanamadı. Bu kesim, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini, 58-60 yaş şartının kaldırılmasını talep ediyor.

Kademeli Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemin şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir.

Örneğin, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan çalışanlar, tam emeklilik yaşını beklemek yerine kısmi emeklilikten faydalanabilirler. Bu da çalışanlara daha esnek bir emeklilik planı sunmaktadır.

Resmi Çalışmalar ve Beklentiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına dair iddiaları yanıtlayarak, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" demiştir.

Bu açıklama, kısa vadede kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmayacağına işaret etmektedir.

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