Kademeli emeklilik için kıstas belirlendi! Torba yasada 2000-2008 sonrası SGK’lılar için madde var mı? 58-60 yaş şartı kalkacak mı?

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Erken emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan kademeli emeklilik düzenlemesi, son dönemde kamuoyunda büyük ilgi görmektedir. EYT düzenlemesinin ardından 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanların beklentileri artmış durumda. Kademeli emeklilik, çalışanların belirli bir hizmet süresi ve yaş kriterini doldurduktan sonra kısmi emeklilik avantajlarından yararlanmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu düzenleme, prim gün sayısını doldurmuş olanların daha erken emekli olabilmesini amaçlamaktadır.

Kademeli Emeklilik Gündemde mi? EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olurken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar yararlanamadı. Bu kesim, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini, 58-60 yaş şartının kaldırılmasını talep ediyor.