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Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler maaşlarını ne zaman alacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin ikramiyelerini hangi gün alacağını tek tek açıkladı.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 08:42 Güncelleme 05 Haziran 2024, 08:46
Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatıyor?


Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA NET YÜZDE 82 ARTIŞA GİTTİK"
Çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik bugüne kadar tarihi nitelikte birçok adım attıklarını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin, dünyanın en kapsayıcı, yaygın ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemine sahip ülke olduğunu söyledi.

Çalışanı, memuru, emekliyi, ücretli kesimi enflasyona ezdirmeme ilkesine bugüne kadar sadakatle bağlı kaldıklarını dile getiren Erdoğan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olan asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranının yüzde 49, 2023 Ocak dönemine göre artış oranının ise yüzde 100 olarak gerçekleştiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memurlarımızın maaşlarını, söz verdiğimiz üzere, Temmuz 2023'te en düşük 22 bin liraya, Ocak 2024 itibariyle de 33 bin liraya çıkardık. 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, genele ilişkin oransal zam dışında, 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı. En düşük emekli aylığında Ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödediğimiz emekli ikramiyesi 2024 yılı itibariyle yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıktı.

Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız. Kamu Bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

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