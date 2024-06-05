Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur...

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. "EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA NET YÜZDE 82 ARTIŞA GİTTİK" Çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik bugüne kadar tarihi nitelikte birçok adım attıklarını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin, dünyanın en kapsayıcı, yaygın ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemine sahip ülke olduğunu söyledi.

Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranının yüzde 49, 2023 Ocak dönemine göre artış oranının ise yüzde 100 olarak gerçekleştiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çalışanı, memuru, emekliyi, ücretli kesimi enflasyona ezdirmeme ilkesine bugüne kadar sadakatle bağlı kaldıklarını dile getiren Erdoğan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olan asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

"Memurlarımızın maaşlarını, söz verdiğimiz üzere, Temmuz 2023'te en düşük 22 bin liraya, Ocak 2024 itibariyle de 33 bin liraya çıkardık. 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, genele ilişkin oransal zam dışında, 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı. En düşük emekli aylığında Ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödediğimiz emekli ikramiyesi 2024 yılı itibariyle yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıktı.

Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız. Kamu Bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik."